Nel Cosentino salvati otto cuccioli abbandonati in un canalone ma due non ce la fanno

Li avevano lasciati dentro una busta di plastica di supermercati al lato di una strada subito in un canalone in mezzo all’acqua, fuori Rende, nel Cosentino. Avevano ancora attaccato il cordone ombelicale ed erano in stato di ipotermia. A segnalare gli otto cuccioli di cane abbandonati è stata una signora che stava facendo jogging in zona e che ha chiamato l’Enpa di Rende. I volontari della sezione si sono precipitati a recuperarli e quando li hanno tirati fuori dalla busta, oltre al cordone ombelicale ancora attaccato, hanno notato che mischiati ai cuccioli c’erano pezzi di cemento.

“Li abbiamo fatti vedere dal veterinario - afferma l’Enpa di Rende – e li stiamo tenendo costantemente monitorati e sotto una luce calda, allattandoli a turno con il biberon. Purtroppo due piccoli non ce l’hanno fatta. Non possiamo ancora affermare che gli altri sei siano fuori pericolo ma stiamo facendo tutto il possibile per aiutarli a lottare. Meritano una vita di amore con una famiglia!”

“E’ evidente – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa - che sono stati gettati come spazzatura per essere eliminati, lasciati a morire di stenti in acqua, dentro una busta chiusa. Purtroppo questo orrore non rappresenta un caso isolato e le cucciolate che i nostri volontari recuperano, soprattutto in zone complesse come la Calabria o Sicilia, sono tantissime. Per un gesto così crudele e vile non esistono giustificazioni. In certe realtà del nostro Paese manca la cultura al rispetto degli animali e all’utilizzo di metodi preventivi come la sterilizzazione. In questo senso come Enpa impieghiamo moltissime risorse e impegno: solo lo scorso anno abbiamo sterilizzato 13.849 cani e 29012 gatti”.

***

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui)



Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui)

I gatti ci ascoltano e riconoscono la nostra voce quando parliamo con loro? di Noemi Penna 25 Ottobre 2022 di Noemi Penna

Lunga, corta o prensile? Ecco come sarebbe la coda degli umani (se ce l'avessero) di Noemi Penna 25 Ottobre 2022 di Noemi Penna

Dexter, il cane che cammina su due zampe e aiuta la gente di Priscilla Di Thiene 26 Ottobre 2022 di Priscilla Di Thiene

La triste storia della gatta Sofì, una morte che un gesto di bontà avrebbe potuto evitare di Fulvio Cerutti 26 Ottobre 2022 di Fulvio Cerutti

"Liberate Lulu", la tartaruga in acquario dal 1940 Priscilla Di Thiene 26 Ottobre 2022 Priscilla Di Thiene

Napoli, a teatro il cane Penny accompagna una spettatrice autistica: "Abbiamo scritto un pezzo di storia" di Stella Cervasio 26 Ottobre 2022 di Stella Cervasio