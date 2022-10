"Liberate Lulu", la tartaruga in acquario dal 1940

Ha 82 due anni ed è rinchiusa in un acquario dal 1940. Stiamo parlando di Lulu, la più vecchia tartaruga verde al mondo in cattività, che vive al Sea Life di Brighton. Catturata quando era appena una cucciola da un’agenzia pubblicitaria che la usò per uno spot sul sapone, la tartaruga è passata dallo zoo di Londra, dove è rimasta 30 anni, al Sea Life di Blackpool e infine a quello di Brighton.

Le Chelonia mydas possono raggiungere i 500 chili di peso e i due metri di lunghezza, sono forti e robuste anche perché in natura compiono migrazioni di migliaia di chilometri ogni anno. Esistono sette specie di tartarughe marine differenti e sono tutte a rischio estinzione a causa ovviamente dell'uomo visto che restano impigliate nelle reti dei pescatori, ferite o private dei siti dove riprodursi.

I luoghi di detenzione come zoo e acquari arrivano purtroppo anche ad essere mortali per gli animali, soprattutto a causa dell’ignoranza e della mancanza di rispetto della gente. Qualche anno fa un esemplare della stessa specie di Lulu, detenuta in Thailandia, la tartaruga Omsin, è morta per aver ingerito le monetine buttate nella vasca dai turisti per buon auspicio. L’animale ne aveva ingerite accidentalmente più di 900 e nonostante il primo intervento chirurgico fosse riuscito, il corpo della tartaruga era ormai danneggiato e in più il nichel contenuto nelle monete lo stava intossicando.

Lulu è una delle tartarughe più vecchie al mondo e da più tempo in cattività. Probabilmente non riuscirà mai ad assaporare la libertà e questo perché, dicono gli attivisti, the show must go on solo per l’essere umano.

