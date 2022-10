Il gatto torturato in mare a Miami ha trovato una nuova famiglia

A Miami, in Florida, un gatto di qualche mese è stato sottoposto a tortura da parte dei suoi due proprietari, che sono stati arrestati. Il micio è stato poi adottato da una donna che era in spiaggia al momento dei fatti e ha successivamente provveduto al reinserimento del quattrozampe.

La scena cui hanno dovuto assistere i frequentatori della spiaggia di Sunny Isles è stata agghiacciante. Una giovane coppia si è tuffata in mare portando con sé il gattino; i due hanno iniziato con noncuranza a tirarselo tra loro in acqua, quasi fosse un frisbee, mettendolo in pericolo di vita. Hanno continuato anche dopo le numerose proteste degli altri bagnanti, cui anzi hanno chiesto sarcasticamente dei soldi per interrompere le torture.

A quel punto sono intervenute prima la Sicurezza della spiaggia e poi la Polizia, che ha chiesto alla coppia di andarsene perché in quella parte del litorale non erano permessi gli animali. Di fronte al rifiuto, in un clima di grande tensione è scattato l’arresto. I due sono stati successivamente rilasciati su cauzione.

Nel frattempo il gattino era in uno stato comatoso, mezzo morto. È stato affidato alla signora che per prima aveva affrontato la coppia di proprietari. Lei l’ha avvolto in un asciugamano per riscaldarlo e tranquillizzarlo, ha compilato il verbale della polizia e poi ha portato il micio a un ricovero per animali, dove è rimasto un paio di giorni.

I proprietari, una volta usciti di prigione, non hanno voluto riprenderselo. Meglio così: con immensa gioia, la donna ha potuto adottarlo ufficialmente e ha poi trovato una nuova sistemazione per il gattino. Che dopo essere sopravvissuto alle torture dei suoi vecchi proprietari è pronto a cominciare una nuova vita.

***

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui)



Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui)

Dexter, il cane che cammina su due zampe e aiuta la gente di Priscilla Di Thiene 26 Ottobre 2022 di Priscilla Di Thiene

La triste storia della gatta Sofì, una morte che un gesto di bontà avrebbe potuto evitare di Fulvio Cerutti 26 Ottobre 2022 di Fulvio Cerutti

Napoli, a teatro il cane Penny accompagna una spettatrice autistica: "Abbiamo scritto un pezzo di storia" di Stella Cervasio 26 Ottobre 2022 di Stella Cervasio

Alpinista attaccato da un orso in Giappone, l'uomo ammette: "Ho invaso il suo territorio" di Laura Manca 26 Ottobre 2022 di Laura Manca

Quanti animali si possono tenere in casa senza essere considerati “accumulatori”? di Redazione La Zampa 26 Ottobre 2022 di Redazione La Zampa

Cani come figurine dei campioni del Mondiale di calcio: l’iniziativa di un rifugio brasiliano per farli adottare di Laura Manca 27 Ottobre 2022 di Laura Manca