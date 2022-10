Ascesa, declino e paradossi del Pit Bull, il “cane dell’America” diventato il simbolo delle gang

Il 29 ottobre 2022 - e in generale l’ultimo sabato di ottobre - negli Stati Uniti è la Giornata nazionale di sensibilizzazione sul Pit Bull. Il fatto stesso che ci sia bisogno di sollecitare la consapevolezza riguardo a questo cane sarebbe apparso incredibile appena mezzo secolo fa. E dà l’idea della storia turbolenta di un animale mitizzato, temuto, ma di fatto poco conosciuto. Una storia segnata dai paradossi.

Il Pit Bull non è una razza, ma un termine che raggruppa cani di razze diverse ma di aspetto simile: sono considerati pit bull gli incroci tra Bulldog e Terrier quali American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Bully…

È un cane che ha una storia plurisecolare. Discende infatti da quattozampe messi a guardia del bestiame e da altri esemplari che venivano utilizzati nei combattimenti contro i tori, un intrattenimento molto diffuso in Inghilterra tra il XIII e il XIX secolo. Il cosiddetto bull-baiting prevedeva che dei cani mordessero un toro incatenato sul muso e lo tenessero stretto tra le loro mascelle fino a immobilizzarlo.

Presto iniziarono ad essere allevati veri e propri cani da combattimento, che crebbero di numero quando si diffuse la convinzione che il bull-baiting migliorasse la qualità della carne taurina. Ma all’inizio dell’Ottocento si levarono le prime voci contro la crudeltà sugli animali e la popolarità di questa forma di intrattenimento iniziò a scemare.

Ecco il primo paradosso: la fine del bull-baiting non ha migliorato la vita di questi cani. I loro proprietari, non potendoli più far combattere contro i tori, hanno iniziato a farli combattere tra loro. L’addestramento rimaneva lo stesso e l’obiettivo era sempre l’annullamento dell’avversario. Il cane viene addestrato a non mollare mai la presa, a non lasciare le cose a metà: deve combattere fino alla fine, anche se viene ferito duramente durante lo scontro.

Da qui nasce la leggenda della mascella serrata del pit bull, che sarebbe impossibile da riaprire contro la sua volontà. La realtà è molto più prosaica: il Pit Bull potrebbe riaprire la mascella dopo averla chiusa su qualcosa, ma non è stato abituato dall’uomo a farlo.

Negli Stati Uniti il XX secolo inizia tutto sommato bene per il pit bull, che diventa un simbolo dell’eroismo che permette agli americani di vincere la Prima Guerra Mondiale. I manifesti militari ne esaltano la forza, il coraggio e la lealtà. Per gli stessi motivi, la popolarità di questo cane subisce un’ulteriore impennata durante la Seconda Guerra Mondiale. Finito il conflitto emerge una delle sue caratteristiche principali, che però sino a quel momento era rimasta nascosta: la grande affettuosità, in particolare verso i bambini.

Negli anni Cinquanta il Pit Bull è il “cane dell’America” per eccellenza; finisce sulle copertine delle riviste, nelle pubblicità, nelle serie televisive. È la consacrazione definitiva, che però non durerà tantissimo. A causa del secondo paradosso.

Nel 1976 tutti i combattimenti tra cani negli Stati Uniti vengono proibiti. Quella che doveva essere una decisione salvifica finirà invece per avviare il tracollo d’immagine del pit bull. La fine dei combattimenti legali non significa infatti la fine dei combattimenti in assoluto, ma solo la nascita dei combattimenti clandestini. In quello che per lui è un ritorno ai secoli passati, il pit bull dismette i panni del cane di compagnia e ritorna ad essere un animale da combattimento.

Il passaggio definitivo nel campo dei cattivi avviene poco dopo. I combattimenti tra i cani, a differenza delle corse dei cavalli, non sono uno sport da ricchi. Vengono presto associati ai poveri, in particolare ai poveri non bianchi. In America gli anni Ottanta e Novanta sono gli anni delle gang, molte delle quali – oltre a organizzare combattimenti clandestini di cani - usano proprio il pit bull per intimidire le loro vittime o i loro rivali. Negli articoli sulle gang pubblicati dalle principali riviste dell’epoca il riferimento al loro quattrozampe non manca mai.

L’identificazione tra la violenza dei proprietari e quella dei loro animali – agevolata dal razzismo di una parte dei bianchi americani, che vedono nel Pit Bull il cane delle bande di strada dei latinoamericani e degli afroamericani - è completa. Quello che appena trent’anni prima era il “cane dell’America” diventa il feroce “cane del ghetto”, inteso come zona disagiata, popolata da minoranze povere e isolata dai quartieri benestanti bianchi. Di qui al terzo paradosso il passo è breve.

Per combattere il problema degli attacchi canini alle persone, numerose cittadine e piccole comunità iniziano a vietare la crescita di alcune razze. Si arriva quindi al paradosso di bandire “il Pit Bull”, malgrado il termine non indichi una razza specifica ma un tipo di cane che può appartenere a diverse razze.

La vaghezza del termine “Pit Bull” da sola rende di fatto impossibile avere delle statistiche attendibili su di loro; nel caso degli attacchi agli umani il calcolo è ancora più complicato: come si possono avere dati certi sul numero di cani presenti in una determinata città, sul numero di morsi, sulla razza specifica del cane di ogni singolo attacco?

I “bandi anti-Pit Bull” non hanno dunque risolto il problema che volevano affrontare, ma in compenso ne hanno creati altri. In alcune cittadine si è arrivati a bandire qualsiasi quattrozampe con i geni del pit bull perché “inerentemente pericoloso”. Risultato? Il Pit Bull è spesso il primo cane a essere soppresso nei rifugi e nei canili per motivi legati al sovraffollamento, alla mancanza di persone che vogliano adottarlo, agli stessi divieti di crescerlo.

Malgrado ciò, rimane comunque tra i cani maggiormente in sovrannumero. Secondo alcune stime, negli Stati Uniti ci sono dai 3 ai 5 milioni di pitbull e almeno un terzo degli animali portati ogni anno nei rifugi è uno di loro.

Per i proprietari, per chi lo vorrebbe avere e per chi lo teme, la Giornata nazionale di sensibilizzazione sul Pit Bull è l’occasione giusta per riscoprire le qualità meno conosciute di questo cane. Come l’incrollabile lealtà e lo smisurato affetto con cui travolge chiunque sappia volergli bene.

***

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui)



Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui)

Dentro all'inferno di una "puppy farm" in Polonia: ecco da dove arrivano i cuccioli di cane a buon mercato di Niccolò Locatelli 29 Ottobre 2022 di Niccolò Locatelli

"Basta con i cappelli d'orso delle Guardie del re", gli animalisti dichiarano guerra al Ministero della Difesa britannico a cura di Redazione La Zampa 29 Ottobre 2022 a cura di Redazione La Zampa

Picchiato dai bambini fino a rompergli una zampa: la storia del gatto Stanley, che ora attende una famiglia di Laura Manca 29 Ottobre 2022 di Laura Manca

Un cane Pit Bull salva un Chihuahua caduto in piscina, la scena filmata dalle telecamere di Laura Manca 27 Ottobre 2022 di Laura Manca

Perché il mio cane non tollera gli altri cani? di Noemi Penna 29 Ottobre 2022 di Noemi Penna