Dall’Africa all’Asia, ecco come gli elefanti muovono e utilizzano la loro proboscide

Servono 63mila neuroni nel nucleo facciale a un elefante africano per muovere il muso, compresa la sua imponente proboscide: probabilmente il numero più elevato tra tutti i mammiferi terrestri. Agli esemplari asiatici, invece, ne “bastano” circa 54mila, una cifra comunque non indifferente. A rivelarlo è uno studio condotto dagli scienziati del Leibniz-Institut fur Zoo- und Wildtierforschung (IZW) e della Humboldt-Universitat di Berlino e pubblicato sulla rivista Science Advances.

Gli autori della ricerca ipotizzano che queste terminazioni siano l’esito di un risultato evolutivo: gli elefanti africani hanno infatti orecchie più grandi e due punte all’estremità della proboscide che utilizzano per raccogliere gli oggetti, mentre i loro “cugini” asiatici avvolgono la loro protuberanza attorno alle cose per afferrarle, non essendo provvisti di queste escrescenze. Il lavoro degli scienziati fornisce dunque nuovi spunti sul modo in cui gli adattamenti neurali sono correlati alla morfologia facciale, alle dimensioni del corpo e alla destrezza degli animali.

Lo studio è stato condotto raccogliendo campioni di tessuto da otto elefanti dello zoo di Berlino ormai deceduti, quattro appartenenti alla specie Loxodonta africana e quattro asiatici, della specie Elephas maximus.

***

