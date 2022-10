La nuova vita di Maya e Minù, i cuccioli di riccio africano indesiderati buttati nella spazzatura

Chiusi in una scatola di scarpe e buttati nella pattumiera. E' così che qualcuno ha deciso di disfarsi di due cuccioli di riccio africano, esemplari con gli aculei più chiari rispetto a quello comune europeo, che in quanto fauna autoctona è protetto e non può essere tenuto in casa.

"Potrebbero esser stati acquistati come oggetti in un negozio di animali, probabilmente per soddisfare il desiderio di avere in casa un giocattolino vivente, forse per fare un regalo ad un bambino. Poi però quando si sono accorti che i due ricci costituivano un impegno, cioè che bisognava pulire la gabbietta e dare loro da mangiare tutti i giorni e soprattutto che non erano affettuosi come un cane, si sono stufati... E diremmo anche in fretta, visto che quando sono state trovate per puro caso da un'anima bella pesavano appena 200 grammi", raccontano dal centro di recupero La Ninna di Novello. "Un'altra ipotesi è che qualcuno abbia acquistato una coppia di ricci che poi si sono riprodotti, e che i cucciolini siano risultati di troppo". Fatto sta che Maya e Minù sarebbero stati destinati a morte certa, se non fossero state trovate prima del passaggio del camion della spazzatura.

Ma fortunatamente non tutte le brutte storie finiscono male. "Le due piccole sarebbero certamente morte con tanta sofferenza. Ora però questa storia così orribile ha preso una bella svolta perché sono state adottate da un'altra anima buona, una nostra volontaria di nome Noemi, che ha offerto loro una casa accogliente, una vera famiglia e tanto amore".

Grazie alle cure ricevute, Maya e Minù ora stanno bene. Hanno recuperato peso, sono belle vispe e hanno un luogo confortevole dove stare. "Meglio di così non poteva andare nella loro sfortunata vita... e diciamo sfortunata perché per quanto possano essere amati e curati, saranno sempre destinati a vivere in cattività".

