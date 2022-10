L'emozionante incontro fra Andrea Bocelli e il cane ucraino Jack

Andrea Bocelli ha adottato due cani. Due animali salvati da situazioni molto complicate i cui segni portano sul corpo: un adorabile quattrozampe, chiamato Jack, rimasto sordo e con le ossa fratturate a causa delle bombe russe in Ucraina, e una cagnolina ferita e gettata in una fossa in Egitto, chiamata poi Jolie. Il cane ucraino è stato trovato nella città di Kupyansk da volontari di Kiev nei giorni dopo che le forze ucraine l'avevano riconquistata dagli invasori russi. Trasportato a Kiev, i veterinari hanno trascorso cinque giorni cercando di salvare Jack, estraendo frammenti di schegge dalla sua schiena. (clicca qui per leggere l'articolo)