La Cassazione: è reato di abbandono anche quando i cani sono tenuti in una casa piccola e sporca

Abbandonare un cane non significa solo sbarazzersene ma anche tenerlo in un appartamento angusto, senza luce e sporco. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione, diffusa dallo Studio Cataldi, che si è occupata della vicenda di sette cani, di cui alcuni cuccioli (razze Husky e Samoiedo), tenuti in una casa di soli 40 metri quadri, senza luce naturale e in condizioni igieniche precarie.

Si configura il reato di abbandono anche se venivano portati a passeggio regoralmente e non erano malnutriti perché quello che conta sono "i patimenti" subiti.

A dirlo del resto è l'articolo 727 del codice penale secondo il quale c'è questo reato anche nel caso in cui gli animali vengano tenuti "in condizioni incompatibili con la loro natura e che rechino loro, per tale motivo, gravi sofferenze".

Non occorre che gli animali si ammalino per ritenere integrato il reato, ma si verifica anche "quando gli animali vengono privati di luce, cibo e acqua, quando vengono detenuti in precarie condizioni di salute, nutrizione e igiene, non rilevando a tale fine una precisa volontà del soggetto agente di infierire sugli stessi o di provocargli lesioni" - si legge sul sito dello Studio Cataldi come nel caso oggetto della sentenza della Cassazione.

