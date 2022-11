Tutti ignorano il cane Bob durante l'evento di adozione, ora lo vogliono in migliaia: ecco il perché

Nessuno si è accorto di lui nel corso dell’evento dedicato ai cani in adozione organizzato dal Badass Animal Shelter Brooklyn, a Central Park.

Nessuno tranne Andrea Caceres, un'illustratrice che si fa chiamare PetArtByAndrea su TikTok, che ha fatto a Bob, Terrier di tre chili, un video e lo ha postato sul social. Lì si vede un piccolo cagnolino ignorato da tutti, che siede in un prato e si guarda attorno con l’aria di dire: “ehi, qui ci sono anche io”. Solo due persone si sono avvicinate, ma Bob è un cane timido, e non riesce a dare subito confidenza. Per questo sono andate oltre.

All'evento per le adozioni, l'unico non considerato è il cane Bob

Il video però ha fatto il suo dovere e la mamma affidataria di Bob, Julie, ha rivelato che sono oggi centinaia le persone che hanno fatto domanda di adozione questo scricciolino solitario. Ha anche spiegato che il piccolo era spaventato perché non abituato a eventi del genere: è un cagnolino che vuole solo essere amato, ma chi lo adotterà deve sapere che ci vorrà un po’ di tempo e tanta pazienza.

Il video ha raccolto 3,1 milioni di visualizzazioni e centinaia di reazioni, è piaciuto a più di 400 mila persone e ha avuto tremila commenti. Julie ha così ha pubblicato un nuovo post con alcune informazioni sul cane, sperando che arrivi l’adozione giusta, e ha aggiunto che in canile rimangono ancora milioni di cani come Bob in attesa di casa.

