Fieracavalli 2022, il pony Pegaso e il piccolo Giulio con l'ansia da separazione

Pegaso e Giulio (nome di fantasia) sono una coppia inseparabile e longeva. Uno ha due gambe piccole e tremanti e l’altro ne ha quattro, forti, scattanti e decisamente corte e pelose. Giulio è un bambino di nove anni che ha imparato ad andare a cavallo - anzi sul suo inseparabile pony - da quando ne aveva quattro, forse prima di parlare.

Il piccolo Giulio soffriva di ansia da separazione e non aveva, tra l’altro, nessuna intenzione di iniziare a parlare. Era chiaro che comprendeva tutto, ma non profferiva nessuna parola. I medici parlarono di pigrizia e gli prescrissero l’asilo come cura certa. Il percorso verso la scolarizzazione non fu affatto semplice.

Tutte le volte che la mamma voleva lasciarlo in asilo per l’inserimento, Giulio piangeva, tremava, vomitava, diventava oppositivo sino a quando la madre era costretta a riportarlo a casa, dai nonni.

Faceva così tutte le volte. Ogni crisi era sempre più forte e violenta delle precedenti, e il dopo era diventato dalla difficile gestione. La madre, amante dei cavalli e ben consapevole del loro potere terapeutico, decise di portare Giulio in scuderia: il luogo del benessere psico-fisico e di Pegaso.

Pegaso era un pony particolarmente simpatico e socievole che avrebbe avuto molto da insegnare al suo bambino. Pian piano, giorno dopo giorno e settimana dopo settimana, il piccolo Giulio grazie all’amore di Pegaso era diventato più autonomo e anche meno dipendente. Arrivava al maneggio con la mamma, si guardava intorno, intercettava lo sguardo di Pegaso, lasciava la mano della mamma e non si voltava più indietro. Un inedito atteggiamento di chiara indipendenza che raccontava il superamento della sua ansia da separazione.

Dopo sei mesi di scuderia, Giulio è stato finalmente inserito a scuola. Adesso parla speditamente e continua ad andare a cavallo.

Ringrazio la mamma di Giulio che, tra un padiglione e un caffè, mi ha raccontato la sua storia.

Il pony, piccolo ma vorace

A Fieracavalli non povera mancare. Piccolo e audace. Ha un’andatura fiera e leggermente impertinente. Un’espressione da piccolo teppista che ricorda una simpatica canaglia. Ed è il primo grande eroe dei bambini che decidono di imparare ad andare a cavallo. Ecco a voi, sua maestà il pony. Del tutto noncurante delle sue dimensioni, usa il cervello e l’astuzia che gli sono cari e ottiene sempre quello che vuole, cibo e coccole incluse.

Il pony non è altro che un piccolo cavallo, che in fondo non sa di essere piccolo. Più piccolo, più rotondo, più tozzo con le zampe più corte rispetto al corpo, la testa grande, il mantello folto e tanta ma tanta criniera.

Si parla di pony in base all’altezza dell’animale al garrese: tutto ciò che rientra al di sotto di 1,48 centimetri si può considerare un pony.

Oltre ad essere anarchici e simpaticamente monelli, i pony sono anche voraci. Sono particolarmente attratti dalle cibarie, ed è difficile tenerli a dieta. Hanno un’innata tendenza a prender peso e considerando l’altezza non è per niente prudente lasciarli a briglie sciolte. Sono meravigliosamente longevi e non è raro che arrivino addirittura a quarant’anni di età; quindi chi ha la fortuna di averne uno, può immaginare di invecchiare in sua compagnia.

Come nel caso dei cavalli, anche i pony hanno varie personalità e diverse morfologie, ma il ciuffo scarmigliato rimane una loro meravigliosa costante.

***

* Valeria Randone è psicologa, specialista in sessuologia clinica, a Catania e Milano (www.valeriarandone.it) e autrice del libro “L’aggiustatrice di cuori – Le parole che riparano”. La sua grande passione per i cani l’ha portata a scrivere anche per LaZampa

***

