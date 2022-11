La siccità record in Kenya uccide 1.200 animali tra elefanti e zebre

Strage di animali nelle savane del Kenya, dove la peggior siccità degli ultimi 40 anni ha causato la morte di 200 elefanti e altre centinaia di 14 specie diverse di mammiferi, con conseguenze gravi anche per il turismo. Quattro stagioni delle piogge insufficienti di fila hanno creato le condizioni di una siccità inedita dagli anni '80, provocando tra lo scorso febbraio e ottobre la morte di almeno 200 elefanti, 512 gnu, 381 zebre, 51 bufale e 12 giraffe. In Kenya l'elefante è la star dei rinomati safari nella savana, motore economico del Paese dell'Africa orientale, principale destinazione turistica in Africa.

"La siccità ha causato una significativa mortalita' della fauna selvatica, principalmente nelle specie erbivore, per lo più per l'esaurimento delle risorse alimentari e la carenza d'acqua", ha annunciato Peninah Malonza, ministro del Turismo. Secondo la stessa fonte, "piu' di 70 elefanti sono morti" nei mesi scorsi nelle sole regioni di Amboseli, a circa 160 chilometri a Sud della capitale Nairobi, e Laikipia-Samburu, nel Nord del Paese. In base ai dati del ministero del Turismo pubblicati nel 2021, il Kenya ha una popolazione di più di 36 mila elefanti. Per far fronte alla siccità, il ministro ha annunciato che le autorita' hanno in particolare messo in atto "disposizioni di fieno per le specie colpite".

A fine settembre, l'Ong Save the Elephants aveva annunciato la morte di un celebre elefante nella riserva di Samburu, una distesa arida nel Nord del Kenya. Monsoon ("Monsoon" in inglese), una femmina sulla sessantina e madre di sette elefanti, era sopravvissuta cinque volte ai bracconieri. L'elefantessa è stata soppressa due mesi fa, dopo che l'Ong Save the Elephant ha affermato che la sua cattiva salute era dovuta alla sua età, ma era stata "aggravata dalla siccità". Duro colpo anche per la pastorizia: sempre a causa della siccità estrema fiumi e pozzi si sono prosciugati, i pascoli si sono ridotti in polvere, uccidendo più di un milione e mezzo di capi di bestiame nel solo Kenya. Secondo le autorità, la siccità colpisce 23 delle 47 contee del Paese: la carestia colpisce almeno 4 milioni di abitanti su una popolazione di 50.

***

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui)



Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui)

Fieracavalli 2022, il pony Pegaso e il piccolo Giulio con l'ansia da separazione di Valeria Randone 04 Novembre 2022 di Valeria Randone

"Così abbiamo salvato Jack dalle bombe russe", ecco la storia del cane adottato da Andrea Bocelli di Francesco Semprini 04 Novembre 2022 di Francesco Semprini

Tutti ignorano il cane Bob durante l'evento di adozione, ora lo vogliono in migliaia: ecco il perché di Priscilla Di Thiene 04 Novembre 2022 di Priscilla Di Thiene

La leonessa si ammala, il leone le rimane accanto fino alla fine. Muñeca e Leo, inseparabili dal circo alla savana di Laura Manca 04 Novembre 2022 di Laura Manca

I gatti possono sorridere? di Noemi Penna 04 Novembre 2022 di Noemi Penna

La storia di Toby e Pippa, i cani adottati in sole tre ore da una casa di riposo dopo la morte del loro proprietario di Laura Manca 04 Novembre 2022 di Laura Manca

Il governo dello Zimbabwe rimborserà le vittime degli animali selvatici di Niccolò Locatelli 03 Novembre 2022 di Niccolò Locatelli

La storia del cane Hank, cucciolo abbandonato nel bosco con tutti i suoi averi di Laura Manca 03 Novembre 2022 di Laura Manca

Denver, il cane che sale da solo in autobus e va a trovare i suoi proprietari al lavoro di Niccolò Locatelli 03 Novembre 2022 di Niccolò Locatelli