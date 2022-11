Un anziano muore a Marsala, in casa trovati 19 cani e 15 gatti malnutriti e in precarie condizioni igieniche

"Quanti di voi hanno visto su Real Time almeno una puntata di “sepolti in casa”? Quanti di voi hanno appreso negli anni notizie sulle cosidette “case degli orrori”?". Ma soprattutto, quanti di voi non si erano mai resi conto di quanto questo fenomeno fosse diffuso e più vicino a ciascuno di noi di ciò che immaginiamo?? Ebbene, é successo proprio a Marsala, nella città dove noi quotidianamente svolgiamo la nostra attività di volontariato". Inizia così il post pubblicato sui social dall'Associazione Randagi del Sud con cui pubblica le immagini delle strazianti condizioni in cui sono stati trovati diciannove cani e una quindicina di gatti: gli animali denutriti e in precarie condizioni igienico sanitarie sono stati scoperti in un'abitazione di una coppia di ottantenni senza figli in una contrada di Marsala.

"Tra omertà e disinteresse si é innescato nella casa in questione un accumulo di animali ad opera di due quasi ottantenni senza figli. La situazione ci é stata segnalata dai nipoti quando uno dei due coniugi é stato trovato defunto". scrivono i volontari.

Due cani erano tenuti in un garage al buio e su uno strato ben solidificato di escrementi. Ed è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e del settore veterinario dell'Asp. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santi Filippo e Giacomo, che si sono subito adoperati per la liberazione degli animali e per l'attivazione dei servizi sociali.

"Nessuno aveva accesso alla casa da anni, un caso limite sotto ogni profilo umano - scrive l'associazione - . Grazie anche ai vigili del fuoco, all’ Asp veterinaria, agli operatori del canile comunale, alle volontarie Oipa Marsala e Pantelleria Bau questi animali inizieranno a breve iter sanitario e percorso di socializzazione..... verranno resi presto adottabili al fine di garantirgli una vita migliore di quella vissuta finora".



L'associazione lancia poi un messaggio alla popolazione: "Segnalate queste situazioni precarie e non fate orecchie da mercante dinanzi al grido di aiuto di queste povere anime"

***

