Mise un collare elettrico al suo cane perché abbaiava troppo, un uomo è stato condannato a 4 mila euro di multa

Un 83enne di Resana, in provincia di Treviso, è stato condannato a pagare un'ammenda di duemila euro in quanto riconosciuto colpevole di aver fatto indossare al suo cane un collare "no bark", un dispositivo che somministra scosse elettriche all'animale tramite un radiocomando, utilizzato - in Italia illegalmente - per attività di addestramento.

I fatti risalgono al febbraio del 2018 quando, dopo qualche mese dall'acquisto, l'anziano era stato visto in passeggiata con il cane munito di quel collare da un animalista. L'uomo avrebbe poi chiesto ad un vicino di fotografare il cane e avrebbe fornito le prove alle guardie zoologiche, che sono subito intervenute sul posto sequestrando il collare e predisponendo una perizia, dalla quale è emerso che era perfettamente funzionante. L'imputato avrebbe spiegato di aver acquistato il collare per cercare di evitare le lamentele dei vicini di casa, degenerate in vere minacce di morte contro il cane, a causa del suo continuo abbaiare. Ha raccontato di essersi procurato il collare in un negozio del posto, senza sapere che il suo utilizzo fosse fuorilegge.

All'anziano era stato fatto recapitare un decreto penale di condanna di tremila euro, a cui si è opposto. In sede di processo il pubblico ministero aveva negato il patteggiamento con la concessione delle attenuanti generiche, che gli sono state invece riconosciute ieri mattina dal giudice, che ha inflitto all'imputato un'ammenda da 4mila euro.

