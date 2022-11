Perché l'alito (e non solo) del mio cane puzza di pesce?

Che si tratti del suo respiro o del suo didietro, potresti chiederti perché il tuo cane a volte puzzi di pesce. Un odore forte, pungente, ma occasionale, a volte legato anche a momenti di stress o di spavento. Di cosa si tratta? E quando dovremmo preoccuparci?

Da dove arriva l’odore

Nella maggior parte dei casi, l’odore arriva dalle sacche anali. Tutti i cani hanno delle piccole sacche che si trovano su entrambi i lati dell’ano e producono un liquido dall’odore caratteristico che aiuta i quattrozampe a riconoscersi fra di loro. L’olfatto dei cani può essere tra le 10 e le 100 mila volte più forte del nostro e queste secrezioni oleose li aiutano infatti a dire agli altri cani chi sono e segnano dove sono stati: vengono rilasciate ogni volta che vanno di corpo, aiutandoli a segnare dove sono stati, ma anche quando camminano o sono stressati o spaventati. Per noi umani queste secrezioni hanno un odore tutt’altro che gradevole, ma i cani le trovano affascinanti e piene di informazioni sul cane che le ha prodotte. E’ per questo motivo che i cani di odorano fra loro vicino alla coda.

Quando diventa un problema

Per diverse ragioni le sacche anali possono bloccarsi, gonfiarsi o infettarsi, diventando anche incredibilmente dolorose. Questi problemi possono causare un aumento del caratteristico odore di pesce, con cui potresti avere familiarità. Non a caso sono il terzo problema di salute più comunemente diagnosticato, che colpisce circa il 4% dei cani visitati dai veterinari ogni anno. Se un cane si lecca o si morde il sedere, si gratta strusciandosi per terra e ha anche difficoltà ad andare di corpo bisogna rivolgersi al proprio veterinario, che valuterà il problema controllando il corretto funzionamento delle ghiandole.

Si può prevenire?

I problemi al sacco anale possono spesso essere molto dolorosi, e se il tuo cane puzza di pesce più del solito è bene rivolgersi subito ad un esperto. C’è chi preme o svuota manualmente le sacche anali per prevenire problemi, ma questa operazione può causare traumi e danneggiare il dotto del sacco, quindi non dovrebbe mai essere fatto se non sotto la direzione di un veterinario.

Qualsiasi cane può essere affetto da disturbi del sacco anale e non è sempre chiaro il motivo per cui si verifica, ma per ridurne il rischio è bene che il cane segua una dieta ricca di fibre, che faccia regolare esercizio fisico, sia sempre ben idratato e mantenga un peso adeguato alla sua stazza.

E quando è l’alito a puzzare?

Raramente il respiro di un cane è fresco e gradevole, ma se anche l’alito odora di pesce potrebbe essere indice di problemi dentali, infezioni del cavo orale, carie, ascessi o gengiviti, oltre a problemi digestivi, di malattie renali o diabete. Se il tuo cane ha regolarmente l’alito maleodorante, è importante parlarne con un veterinario.

Anche le zampe possono avere un cattivo odore

Se ti avvicini abbastanza ai cuscinetti delle zampe del tuo cane potresti sentire un odore simile alle patatine al formaggio o di lievito. Nella maggior parte dei casi questo non è un problema per la sua salute: i cani non sudano e l’unico posto in cui i cani devono rinfrescarsi è sotto le zampe. L’odore è dovuto alla presenza di batteri o funghi, che proliferano in grande quantità sulle zampe degli animali. E solo raramente sfocia in una infezione, che può progredire a tal punto da causare dolore e disagio. Ma in ogni caso non c’è sapone o profumo che tengano. In generale, non è necessario lavare le zampe del proprio cane a meno che non abbia scavato nel fango o non abbia calpestato urina o feci. Dopo aver fatto una passeggiata, si può togliere lo sporco in eccesso con delle salviette per bambini analcoliche e non profumate, ma questo non rimuoverà i batteri, così come l’odore.

