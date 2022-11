Pecora a spasso per le calli di Venezia: curiosità tra turisti, polemiche tra residenti

Una pecora, vestita con una sorta di "pannolone" e con un fiocco rosa sul capo, è stata vista girare per le calli di Venezia. La singolare "esibizione" dell'animale ha incuriosito le persone che come sempre affollano il centro storico lagunare, ma ha anche sollevato ancora una volta polemiche tra i residenti già spesso sotto pressione per i comportamenti dei turisti.Le foto e i video pubblicati sulla pagina Facebook "Venezia NON è Disneyland" hanno poi allargato il tema anche al di fuori della città lagunare sbarcando sui social, con le ironie che questa scena può generare.Ma in realtà, quella che sembrava essere una scena surreale, aveva una motivazione seria che ha spiegato l'assessore Sebastiano Costalonga: "La signora che accompagna la pecora gira l'Europa nell'intento di sensibilizzare il parlamento europeo perché manca una precisa definizione giuridica di “animale d’affezione”, sono al suo fianco in tutti i sensi"