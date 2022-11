Sei euro per ogni cane randagio ucciso. Polemica per la taglia messa dal sindaco di Hebron (che poi ci ripensa)

Venti shekel (circa sei euro) in premio per ogni corpo di cane randagio ucciso: questa la 'taglia' fissata dal sindaco di Hebron (Cisgiordania) Tayassir Abu Sneineh nel corso di una intervista radiofonica per ovviare in parte a problemi sanitari con cui si confronta la sua città.

La iniziativa, secondo quanto riferiscono i media, è stata immediatamente messa in pratica e diversi cani sono stati effettivamente uccisi a bastonate o con armi da fuoco. Di fronte all'ondata di sdegno montata subito in Cisgiordania, in Israele e anche all'estero, il sindaco ha però fatto adesso retromarcia.

In una intervista alla radio pubblica israeliana Kan Abu Sneineh ha spiegato di essersi espresso "in modo faceto" e di non aver affatto inteso vedere eliminazioni di animali nelle strade. "Ho solo cercato di porre la questione sul tavolo affinchè chi di dovere se ne prenda cura". Ha anche escluso che il suo municipio abbia versato ad alcuno i 20 shekel menzionati nel suo intervento. Nella vicenda è intervenuta anche la Società palestinese per la protezione degli animali. Ha ricordato al sindaco che la questione dei cani randagi va semmai affrontata con sistemi educativi e certo non con pratiche violente e sommarie "che potrebbero poi ripercuotersi sulla società intera".

***

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui)



Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui)

Mistero risolto: lo yeti dell'Himalaya è in realtà un orso di Noemi Penna 06 Novembre 2022 di Noemi Penna

Fieracavalli 2022: anche i campioni invecchiano. Le Rsa per cavalli anziani di Valeria Randone 06 Novembre 2022 di Valeria Randone

Come fanno i gatti a infilarsi in spazi piccoli e stretti? di Noemi Penna 06 Novembre 2022 di Noemi Penna

La gatta Belle si trascina fino a casa con la zampa incastrata in una trappola illegale per animali di Priscilla Di Thiene 06 Novembre 2022 di Priscilla Di Thiene

Il cane Scooby abbaia per la prima volta sei anni dopo il trauma dei combattimenti di Niccolò Locatelli 06 Novembre 2022 di Niccolò Locatelli

India, un cobra muore ucciso a morsi da un bambino di 8 anni di Fulvio Cerutti 05 Novembre 2022 di Fulvio Cerutti

Fieracavalli 2022: Ginevra e la cavalla Margherita, il percorso congiunto verso la libertà di Valeria Randone 05 Novembre 2022 di Valeria Randone

Perché l'alito (e non solo) del mio cane puzza di pesce? di Noemi Penna 05 Novembre 2022 di Noemi Penna