Australia, dopo le forti piogge un koala intrappolato in una caverna viene salvato da un kayaker

Probabilmente è caduto da un albero mentre era in corso una pioggia torrenziale durante il maltempo che ha investito l’Australia nell’ultima settimana di ottobre. Bucky, questo il nome dato al koala, è finito così nel fiume Glenelg, tra gli stati Victoria e South Australia, riuscendo poi a trovare riparo in una grotta, senza però più potersi muovere.

Per fortuna il marsupiale, un esemplare adulto, è stato avvistato da un kayaker che percorreva il fiume. Era in uno stato di pesante disidratazione e malnutrizione non potendo nutrirsi con le foglie di eucalipto, sua dieta privilegiata, di cui sceglie soltanto 20 delle più di seicento disponibili in Australia.

L’uomo ha avvisato subito gli addetti alla fauna selvatica che lo hanno soccorso e trasportato al Werribee Open Range Zoo, dove è stato sottoposto a cure mediche urgenti.

I marsupiali non sono abili nuotatori, quindi se avesse provato a uscire per andare alla ricerca di cibo sarebbe annegato. Bucky ha trascorso cinque giorni di riabilitazione presso l’Rspca Koala Ward del Werribee Open Range Zoo ed è poi stato rilasciato in un luogo sicuro vicino a dove era stato trovato.

