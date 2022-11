Dal dolore alla gloria: il cane Winnie non riusciva a stare su quattro zampe, oggi vince le gare grazie al suo fiuto

I proprietari di Winnie ci avevano provato, ma si erano resi presto conto di non farcela: la malformazione alle sue zampe anteriori rendeva impossibile per loro occuparsi del cucciolo di bulldog americano, che all'epoca aveva nove settimane di vita. Era il 2019.

Tre anni dopo, non solo Winnie è completamente guarita ed è in grado di stare su quattro zampe senza difficoltà, ma ha anche iniziato a vincere gare di nosework in giro per il Regno Unito.

Il percorso dal dolore alla gloria passando per la guarigione è stato agevolato dall'intervento della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Rspca), ente benefico dedito al benessere degli animali.

La Rspca ha preso in cura Winnie dai suoi proprietari e l'ha fatta visitare da una clinica specializzata, che ha scoperto un disturbo dello sviluppo. Poi ha avviato contemporaneamente la terapia e la ricerca di una foster home che potesse accompagnare il bulldog americano nel lungo percorso di riabilitazione.

A questo punto entra in scena Wendy Linge. Wendy gestisce un ricovero per gatti. All'epoca aveva perso da poco il suo cane Bob e aveva bisogno di qualcuno che la aiutasse a superare il dolore. "Non stavo cercando un vero e proprio successore di Bob, ma tenere un cane in affido per qualche tempo mi sembrava la soluzione ideale. Ricordo ancora quando ho visto Winnie per la prima volta: era tenerissima, ma aveva davvero grandi difficoltà a muoversi", racconta Wendy.

Doveva essere una soluzione temporanea, è diventata permanente. Wendy si è innamorata di Winnie, l'ha adottata e l'ha seguita in tutta la riabilitazione: mesi e mesi di idroterapia, due volte a settimana. La cagnolina ci va ancora oggi, però solo una volta ogni due settimane: ormai la malformazione è riassorbita.

Le zampe del bulldog americano erano poco funzionanti, ma in compenso il suo senso dell'olfatto è superiore alla media. E Winnie lo sta coltivando ulteriormente: si sta addestrando al nosework (al momento è al quinto livello su otto) e ha iniziato a vincere qualche competizione in giro per il Regno Unito. Può diventare uno dei migliori cani da fiuto del paese. "Ormai è inarrestabile. Adora questo sport", dice Wendy.

La storia di Winnie è iniziata male, con una grave malformazione. Però sta proseguendo benissimo, con la guarigione e il percorso verso l'eccellenza nel nosework. Circondata dall'amore di Wendy, che dice "non potevo desiderare un cane migliore", e probabilmente ha ragione.

