Gorgeous ma non Perfect: lo Scottish Fold, il gatto amato da Ed Sheeran e Taylor Swift, potrebbe essere messo al bando nel Regno Unito

Un'organizzazione benefica vuole la messa al bando dello Scottish Fold, il gatto preferito di Ed Sheeran e Taylor Swift. Lo Scottish Fold è un gatto amato da due star mondiali della musica come Ed Sheeran e Taylor Swift. Ma potrebbe essere messo al bando in tutto il Regno Unito se verrà ascoltato l'appello di Cats Protection, un'organizzazione benefica che si occupa di felini.

È una questione di salute. A rendere enormemente popolare questa razza infatti, prima della fama internazionale di alcuni suoi proprietari, è la forma particolare delle sue orecchie, che deriva da una malattia genetica.

L'osteocondrodisplasia comporta la debolezza della cartilagine nelle orecchie ma anche nelle articolazioni, con il rischio di sviluppare forme debilitanti di artrite a un'età molto più giovane degli esemplari delle altre razze. La malattia è ereditaria.

L'appello di Cats Protection è contenuto nel loro rapporto annuale, che ha registrato l'aumento della diffusione degli Scottish Fold negli ultimi 12 mesi: fino all'anno scorso gli esemplari di questa razza erano un numero risibile, oggi sono oltre 110 mila, circa l'1% della popolazione felina britannica.

L'aumento ha due spiegazioni principali: il crescente desiderio di avere animali con determinate caratteristiche fisiche e la popolarità che deriva da proprietari del calibro di Ed Sheeran e Taylor Swift, che tra loro sono anche amici.

Il cantante inglese ha addirittura aperto un profilo Instagram alle sue due gattine, Calippo e Dorito (lo Scottish Fold è Calippo; il profilo ha 266 mila follower). La cantante e attrice statunitense posta spesso le foto dei suoi tre gatti - tra cui due Scottish Fold, Meredith e Olivia Benson - sul suo profilo personale, che vanta oltre 230 milioni di follower.

Prima di loro c'era stato (e c'è ancora) il canale YouTube dedicato allo Scottish Fold giapponese Maru: più di 850 mila iscritti e centinaia di milioni di visualizzazioni.

Cats Protection non è la prima a proporre di mettere al bando la riproduzione degli Scottish Fold; la sua opinione è condivisa da altre organizzazioni del benessere animale e dall'associazione dei veterinari britannici.

Lo Scottish Fold ha senza dubbio un aspetto magnifico - "Gorgeous", per citare una canzone di Taylor Swift. Ma le sue condizioni di salute non potranno mai essere "Perfect", per citare una canzone di Ed Sheeran.

