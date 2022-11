Così la Norvegia progetta un rifugio per Hvaldimir, la “balena spia” di Putin

Un fiordo sicuro in acque libere per le balene, tra cui un beluga russo che è diventato molto famoso. È il progetto che sta nascendo in Norvegia proprio partendo dalla storia di Hvaldimir, un esemplare maschio di balena beluga che dal 2019 ha iniziato a giocare con i pescherecci battenti bandiera norvegese e a socializzare con i turisti. Qualcuno ha anche documentato gli incontri con dei video che hanno contribuito a rendere il cetaceo famoso sui social.

Ma la storia di Hvaldimir sembra avvolta dal mistero: il cetaceo bianco indossava una stretta imbracatura con la scritta «equipaggiamento di San Pietroburgo», munita anche di telecamera subacquea. I media si sono interessati al caso e hanno subito parlato di una «balena spia». Le speculazioni sul fatto che fosse stata addestrata dalla Russia come una specie di agente segreto sono la causa del suo nome: “Hvaldimir” è un gioco di parole con il norvegese hval (balena) e Vladimir (Putin).

Il caso è tutt’altro che impossibile: questi cetacei sono animali estremamente intelligenti e la loro capacità di muoversi per lunghe distanze a grandi profondità, uniti alla loro predisposizione a essere addestrati dall’uomo, li rendono delle spie perfette. La marina americana ha iniziato a impiegarli già negli anni ’50.

L’animale, infatti, sembra essere abituato agli esseri umani e il suo comportamento indicherebbe che possa essere stato addestrato, motivo per cui non si trova molto bene in mare aperto e si mette spesso in pericolo: passa il tempo vicino alle reti, infastidendo i pescatori e mangiando i pesci attratti dal cibo per i salmoni.

Una biologa gioca e nutre il beluga Hvaldimir

Ora però la sua vita potrebbe cambiare: un imprenditore britannico è rimasto così colpito dalla sua storia che sta cercando di raccogliere fondi per creare il primo santuario delle balene in acque libere del mondo nei fiordi norvegesi. I lavori per la riserva di oltre 2,2 chilometri quadrati, vicino alla città di Hammerfest, dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2023. L’ex magnate immobiliare Adam Thorpe ha creato l'associazione OneWhale, che attualmente finanzia il monitoraggio e la protezione di Hvaldimir e ha finanziato gli studi che hanno permesso la creazione del santuario. Ha collaborato con la regista Regina Crosby, che ha dichiarato di aver sentito il bisogno di agire dopo aver filmato la balena in difficoltà.

«Tutti si sono innamorati di questa balena grazie ai video virali di YouTube», ha detto Thorpe al Guardian. «L’ho letto sul National Geographic nel 2019 e l’ho trovato preoccupante. L’animale è stato chiaramente addomesticato e ha una personalità meravigliosa. Ho pensato: “Se riuscissimo a creare un santuario o una riserva che protegga la balena dal traffico di imbarcazioni, significherebbe che può pescare da sola e vivere una vita il più naturale possibile”».

Thorpe ha ottenuto Il consenso da parte del governo della Norvegia per mettere delle reti al largo del fiordo di cui è proprietario, ma solo se riuscirà a raccogliere i fondi necessari: la cifra è fissata a circa 285 mila euro per mettere in sicurezza lo spazio, creare un alloggio di base per il personale che dovrà rimanere nelle vicinanze e monitorare la fauna, oltre alla costruzione di un laboratorio veterinario per fornire assistenza ai cetacei.

La riserva, inoltre, dovrebbe essere abbastanza grande da accogliere diversi esemplari di balene vissute in cattività. Il progetto si pone come obiettivo non solo di ospitare gli animali, ma anche di permettergli di cacciare socializzare tra loro per poi lasciarli liberi in natura. Thorpe ritiene che la sua soluzione migliore rispetto a quella proposta da altri zoologi, che suggeriscono di tenere le balene come Hvaldimir in una vasca in cattività.

«Raccontando la storia di questa balena possiamo anche offrire una riserva ad altre balene precedentemente in cattività», ha detto. «Non ci sono allevamenti di salmoni nella riserva e non ci sono barche che entrano ed escono, eliminando il rischio di lesioni da elica».

Il progetto è nato a quattro mani grazie all’impegno di Thorpe e Crosby nel proteggere Hvaldimir, poi è cresciuto fino a diventare un progetto no-profit più ampio, coinvolgendo scienziati, veterinari e conservazionisti di fama mondiale nel suo consiglio di amministrazione, che lavorano per creare il santuario. La vicenda ha persino attirato l’interesse di Netflix, che è in trattativa con Crosby per la realizzazione di un film che documenta la storia della balena e il suo viaggio dalla cattività al pericolo in mare, fino all’arrivo in un rifugio sicuro.

Si teme che la balena possa essere abbattuta se continua a disturbare gli allevatori di salmone. La Norvegia ha precedenti in questo senso: di recente il governo è stato messo sotto accusa per l’uccisione del tricheco Freya, che aveva attirato folle di turisti nei pressi di un fiordo.

