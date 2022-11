Una biologa gioca e nutre il beluga Hvaldimir

Hvaldimir è una balena baluga fuggita dalla Russia. È stato trovato tra la fine di aprile e l'inizio di maggio del 2019 a Rolvsøya Finnmark in Norvegia. Aveva un'imbracatura con la scritta "equipaggiamento di San Pietroburgo". È stato portato all'Hammerfest Norvegia per i test di salute. Hanno testato se riusciva a prendere il cibo da solo, ma non l'ha fatto. Quindi una biologa specializzata nelle balene si prende cura di Hvaldimir. nel video sta allenando Hvaldimir e lo nutre ogni giorno, così da continaure a stimolarlo. (clicca qui per leggere la sua storia)