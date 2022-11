Anche i maiali litigano, e sanno fare la pace (proprio come gli umani)

A volte tendiamo a sottovalutare i legami sociali che esistono nel mondo animale. E un nuovo, inaspettato, esempio arriva dai maiali. Diversi studi di etologia confermano che anche questi mammiferi hanno un’intelligenza e un’emotività straordinaria. Ora una nuova ricerca tutta italiana ha scoperto che non solo litigano e sanno fare la pace, ma s’intromettono anche nei battibecchi altrui, mostrandosi dei perfetti pacieri.

Lo studio è stato condotto su 104 maiali che vivono nell’allevamento etico Parva Domus di Cavagnolo, in provincia di Torino, ed è stato appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Animal Cognition del gruppo Nature, rivelando i complessi gruppi sociali che formano i maiali, come sanno risolvere i conflitti e la loro capacità di regolazione socio-emotiva.

I ricercatori Giada Cordoni, Ivan Norscia e colleghi dell’Università di Torino hanno classificato genericamente l’intero branco per determinarne la parentela e hanno osservato e registrato le loro interazioni sociali da giugno a novembre 2018, notando comportamenti aggressivi come fare a testate, spingersi e mordersi. Dopo ogni litigio, però, mostravano anche comportamenti di riconciliazione come il contatto fisico, il saluto naso a naso o lo strofinamento con la testa.

A fare il primo passo è indifferentemente sia l’aggressore che la vittima. Tuttavia hanno scoperto che la percentuale di riconciliazioni era significativamente più alta nei suini più distanti geneticamente rispetto a quelli strettamente imparentati. Altra cosa curiosa registrata è stata l’intervento di un esterno: un maiale spettatore del combattimento che si schiera dalla parte della vittima, aiutando significativamente a ridurre lo stress e a portare prima la pace.

Ogni strategia di risoluzione dei conflitti sono importanti per mantenere l’equilibrio nei gruppi sociali e ridurre l’ansia delle vittime, ma sinora questa abilità suina era sconosciuta. “I maiali lontanamente imparentati possono avere maggiori probabilità di impegnarsi in comportamenti di riconciliazione dopo aver combattuto per assicurarsi che abbiano ancora supporto sociale e accesso al cibo all'interno del gruppo”, scrivono gli eco-etologi.

“Comportamenti legati all’ansia includevano tremare, grattarsi, masticare a bocca vuota e sbadigliare. Tuttavia, se un maiale astante s’intromette nel momento di scontro, il numero di attacchi di comportamento aggressivo diretti alla vittima viene significativamente ridotto”. I pacieri tendevano a essere “strettamente imparentati con la vittima”, ma la loro interazione finiva con il conflitto: “Il 95,2% dei maiali astanti non ha ricambiato affetto quando una vittima si è avvicinata a loro”. Come per dire: “Ti ho aiutato, adesso cavatela da solo”.

***

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui)



Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui)

Il gorilla pensieroso, l'elefantino orfano e la sua "aiutante", e tutte le foto dei vincitori del Benjamin Mkapa African Wildlife Photography Awards 2022 di Fulvio Cerutti 09 Novembre 2022 di Fulvio Cerutti

“Per favore non leccate il rospo allucinogeno”, l'appello del National Park Service negli Stati Uniti di Niccolò Locatelli 08 Novembre 2022 di Niccolò Locatelli

Amore oltre la morte: bimbi scrivono a un fantasma per avere notizie del loro cane di Priscilla Di Thiene 09 Novembre 2022 di Priscilla Di Thiene

Una squadra di calcio salva il cane Foxy dal traffico stradale e ne ritrova la famiglia di Laura Manca 09 Novembre 2022 di Laura Manca

Il caso di Florencia, la ragazza che rubò il cane a un senzatetto in Argentina di Niccolò Locatelli 09 Novembre 2022 di Niccolò Locatelli

L'Arca di Rantaplan, il nuovo fumetto di Lucky Luke è animalista (o quasi) di Priscilla Di Thiene 09 Novembre 2022 di Priscilla Di Thiene

"Ho di nuovo fiducia nell'umanità": la gioia di Nick quando gli riportano il cane rapito di Niccolò Locatelli 09 Novembre 2022 di Niccolò Locatelli

Chiara Francini con Rollone e NejNej: "Guardare negli occhi i miei gatti è come un raggio di luce che entra in una stanza buia" di Fulvio Cerutti 08 Novembre 2022 di Fulvio Cerutti