L'Arca di Rantaplan, il nuovo fumetto di Lucky Luke è animalista (o quasi)

L'arca di Rantaplan: porta il nome del famoso cane poliziotto di Lucky Luke il nuovo fumetto scritto da Jul per i disegni di Adaché che ha come protagonista il noto cow boy e i soi amici a quattro zampe. Il volume li vedrà avventurarsi in un Far West dove gli indiani non cacciano più i bisonti, non si vendono più pellicce e non si mangiano più bistecche. Non a caso, il nome della cittadina visitata è Veggie. Ma cosa sta succedendo? Ci si adegua ai tempi e anche il fumetto sceglie nelle sue strisce di sottolineare l'importanza del mondo animale D'altra parte, cosa sarebbe Lucky Luke senza il suo splendido destriero? Ve lo immaginate a piedi e non in sella a Jolly Jumper? No, non sarebbe la stessa cosa.

E già la copertina attrae l'attenzione perché sembra davvero un'arca, piena di animali di ogni tipo. Per l' ottantaduesima avventura, fatta di "peli, piume e catrame", Jul si è ispirato alla storia di uno dei primi fondatori di rifugi per animali negli Usa, aiutato da un miliardario francese arricchitosi con le pellicce e pentitosi in punto di morte.

Per questo la storia mostra un nuovo Lucky, con un atteggiamento diverso, più compassionevole nei confronti degli animali, che vengono trattati con maggior rispetto. Si pensi solo solo alla nascita dell'amicizia con Jolly Jump, entrambi orfani fin da piccoli e presto indivisibili, già da questo si capisce il tipo di legame tra i due. Senza contare tutte le abilità del cavallo, intelligente al punto da giocare a scacchi, sciogliere i nodi, togliersi la sella da solo, fare la spesa. Un alter ego saggio del cow boy. Per il cane un po' meno, forse, ma ognuno ha i suoi preferiti.

I fumetti sono un modo diverso per guardare noi stessi e il mondo che ci circonda, una strada differente per conoscerlo. Tante volte il personaggio creato da Morris interroga se stesso attraverso il suo cavallo e altrettanto spesso affronta tematiche sociali, come questa volta. Il messaggio di questo nuovo volume è che l'uomo deve cambiare atteggiamento nei confronti degli animali, per mille motivi, perché tante specie stanno scomparendo, perché il web aiuta a diffondere le notizie (nel bene e nel male), perché la nostra coscienza sta maturando. E anche le strisce devono adeguarsi, fare la loro parte e Lucky Luke dare il buon esempio. Achdé, il disegnatore dell'album, oltre al suo tratto dona al volume un tocco in più: alla fine della raccolta dedica il lavoro a tutti i suoi amici a quattro zampe, nominalndoli uno ad uno. I tempi cambiano, anche nell'antico West.

