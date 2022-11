Uno squalo salta a bordo di una barca in pieno mare, i pescatori: "Pazzesco"

In Nuova Zelanda uno squalo mako è saltato fuori dal mare per finire sulla prua di una barca in pieno mare. A filmare la scena è stato lo skipper Ryan Churches, proprietario di Churchy's Charters a Whitianga nel Coromandel, mentre stava trasportando alcune persone intente a pescare.



Tutto è avvenuto in pochi istanti: lo squalo è letteralmente saltato fuori dall'acqua ed è finito sulla prua dell'imbarcazione davanti agli occhi increduli dei presenti: "È stata una scena pazzesca" hanno detto. L'animale ha iniziato a dimenarsi per poi riuscire a rituffarsi in mare.

00:17