L'avventuroso giro del mondo in bici di Dean con il suo gatto Nala

Un uomo scozzese stava facendo un viaggio in bicicletta da solo quando un gatto gli ha tagliato la strada e cambiato per sempre la vita. Era il 2018: Dean Nicholson si trovava in Bosnia e Nala era una cucciola in cerca di aiuto. Così l'ha messa nel suo cestino e se l'è portata a casa, senza sapere che quella sarebbe stata solo la prima tappa del loro incredibile viaggio insieme.

Nala si è mostrata da subito una gran viaggiatrice e Dean ha deciso che avrebbe portato con sé il suo nuovo gatto ovunque in giro per il mondo. Così le ha procurato un passaporto felino e ha avviato la pagina Instagram 1bike1world per raccontare le loro avventure.

Nonostante il Covid, in quattro anni la coppia a sei zampe e due ruote ha girato 29 paesi, documentando il loro adorabile viaggio con foto e video. E ora sperano di poter presto battere il record mondiale di numero di Paesi visitati da un gatto, che attualmente è di 30.

Sui social si possono vedere i due in giro in bici per l'Italia, la Grecia, la Slovacchia, solo per citare alcune mete, a dormire sotto le stelle, negli ostelli o da chi li ospita. Dean ha infatti confessato che avere Nala con sé a volte può portare qualche beneficio, soprattutto in termini di accoglienza.

"Ho giurato a Nala quando l'ho trovata che non l'avrei mai più lasciata, qualunque cosa sarebbe accaduta. Ed eccoci qui, nel mezzo di una pandemia mondiale, sempre lontano da casa, senza sapere dove andremo ma felici perchè la salute è tutto ciò che conta", ha raccontato Dean.

La gatta Nala non è stato l'unico animale che Dean ha incontrato e salvato durante i suoi viaggi. Il primo è stato un cane di nome Baloo, che ora vive nel Galles proprio come lui. Li aiuta come può, soprattutto raccogliendo fondi, ora anche con la vendita del suo libro in versione romanzo e fumetto per bambini.

Dare una zampa agli animali è da sempre stata la passione di Dean. E adesso che lo può fare anche viaggiando insieme alla sua Nala, cosa c'è di meglio?

