L'attore Jason Momoa non resiste e adotta il cinghiale conosciuto sul set

“Questo è il mio nuovo amico Lau Lau – o Manapua, ancora non abbiamo deciso. Ecco perché non posso lavorare con gli animali: poi me li voglio portare a casa”.

È lo stesso Jason Momoa a svelare su Instagram di aver “adottato” un cinghiale conosciuto sul set del suo nuovo film Slumberland. L’attore hawaiano non esclude di portare l’animale alla prima del film, “magari con lo smalto rosa sulle unghie e un bel cappello a cilindro”.

Jason Mamoa annuncia l'adozione di un cinghiale

Momoa è famoso, oltre che per la sua carriera cinematografica, per il suo amore per gli animali e per il pianeta. A giugno è stato nominato "Difensore ufficiale della vita sottomarina" dal programma ambientale delle Nazioni Unite; non è raro vederlo impegnato (sui social e nella vita) a favore di cause ambientaliste.

Il cinghiale si aggiunge agli altri animali di Momoa, compresi alcuni che difficilmente verrebbero considerati domestici. L’attore ha infatti due cani, un asino e un pitone.

Rimane solo da sperare che Jason rifletta con calma sulla scelta del nome. Lau Lau e Manapaua sono infatti i nomi di due piatti tipici hawaiani realizzati con carne di maiale. Probabilmente il cinghiale preferirebbe non essere associato a un maiale – e soprattutto non essere associato a un animale che viene ucciso, cotto e mangiato.

