La storia a lieto fine di Coco, il cane che lavorava come receptionist e nessuno voleva adottare

Prima di essere adottata dalla sua nuova famiglia, il cane Coco ha fatto di tutto per trovare qualcuno che lo portasse a casa con sé dal rifugio Rspca Stubbington Ark di Southampton, Inghilterra. Arrivata nel centro ad aprile, dopo diversi mesi di rifiuti da parte di potenziali nuovi proprietari, ha escogitato un metodo molto astuto per farsi notare: “lavorare” come receptionist.

L’incrocio di Border Collie è una femmina dolce e vivace, ma dal carattere un po’ difficile, motivo per cui era stata riportata al canile dopo una prima adozione. È un cane che ha bisogno di trascorrere molto tempo all’aperto e al rifugio non amava rimanere nelle cucce. Così ha iniziato a piazzarsi ogni giorno accanto al banco della reception, pronta ad accogliere le famiglie in arrivo per prendere un cane.

Quando qualcuno entrava dalla porta, saltava prontamente sulla scrivania, in questo modo ignorarla diventava praticamente impossibile. In assenza di visitatori, passava le giornate a fare da “assistente”, ovvero guardando gli operatori del centro lavorare e godendosi coccole e premietti. «Coco è affettuosa e piace subito alle persone- aveva detto una delle receptionist-. Per noi è un piacere averla intorno, è come un raggio di sole, ma ha bisogno di una casa».

E, alla fine, una casa Coco l’ha trovata: da poco è stata adottata da una famiglia pronta a prendersi cura di lei e del suo caratterino esuberante.

