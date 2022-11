Vagava terrorizzato in autostrada, così il cane Pulce è stato salvato dalla polizia

Vagava lungo l'autostrada A1, visibilmente terrorizzata dal traffico. Per sua fortuna grazie alle segnalazioni degli automobilisti è stata tratta in salvo da una pattuglia della polizia stradale nei pressi dell'area di servizio Bisenzio est. Protagonista di questa storia a lieto fine è Pulce, esemplare di Segugio italiano, che è stata così riaffidata al suo padrone.

Diverse telefonate erano arrivate alla centrale operativa per indicare nel tratto tra Firenze sud e l'Impruneta la presenza di un cane di color marrone e di piccola taglia che camminava spaventato dalle auto in movimento. I poliziotti l'hanno individuato e dopo aver messo in sicurezza la corsia di accesso all'area di servizio per evitare che scappasse, l'hanno avvicinato con cautela. Con pazienza hanno vinto la sua diffidenza con qualche carezza, l'hanno preso e portato nell'area di servizio per dargli cibo e acqua.

Grazie ai dati rinvenuti sul collare si è poi scoperto che quella femmina di Segugio si chiama Pulce ed è stato possibile rintracciare il suo padrone. Contattato, l'uomo si è precipitato sul posto per riportarla a casa, in zona Scandicci (Firenze).

È una delle tante operazioni della polizia stradale, che la scorsa settimana, con 93 pattuglie, ha effettuato 64 interventi di soccorso, rilevato 13 incidenti rilevati, di cui tre con feriti e 10 con soli danni ai mezzi, ritirato 21 patenti, decurtato 816 punti, e contestato 351 sanzioni di cui 17 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 10 per l'uso di cellulari alla guida, e 19 per guida sotto l'effetto dell'alcool.

