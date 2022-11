Chopper, il cane molosso operato per una doppia displasia dell'anca è rinato grazie alla fisioterapia e ora cerca casa

Con gli occhi smarriti di chi non ha ancora avuto la fortuna di vedere come può essere il mondo fuori da un box. Lui è Chopper e quando è arrivato in canile, nel rifugio San Francesco di Conversano, in provincia di Bari, era un cucciolo. Era giugno del 2020 e aveva da pochi giorni aperto gli occhi.

Insomma, la sua vita non è partita nel migliore dei modi. E da quando ha iniziato a poggiare le zampe per terra, si è notata da subito un'estroflessione delle sue zampette posteriori. Ad mese di vita è stato sottoposto alla sua prima radiografia del bacino che ha evidenziato una malformazione congenita alle cavità dell’acetabolo.

Chopper è nato con la displasia dell'anca sia a destra che a sinistra, ed è stato così sottoposto ad una duplice osteotomia pelvica, un intervento chirurgico che consente la normale copertura articolare della testa del femore e l'arresto della degenerazione articolare. Per ottenere questo risultato "gli hanno inserito due placche in acciaio nella parte laterale del bacino. Ma subito dopo l’intervento, Chopper ha presentato una neuroprassia, una paresi del nervo sciatico, che gli ha provocato zoppia e la posizione del piede tipica di una sofferenza neurologica", raccontano le volontarie dell'associazione Fuori di Coda. Ma da allora Chopper ha fatto passi da gigante.

Grazie alla fisioterapia, tutto è migliorato e questo "permetterà che non si sviluppi artrosi una volta raggiunta l’età adulta", confermano le volontarie che si stanno prendendo cura di lui e sono alla ricerca della sua famiglia ideale. "Chopper oggi è un molossoide di circa 25/30 chili in perfetta salute. Purtroppo, crescendo in canile ha fatto poche esperienze e per lui sarà fondamentale essere guidato da persone molto pazienti, che rispettino i suoi tempi e conquistino la sua fiducia". Ma sarebbe un vero peccato rimanere confinato in un box, lui che ama gli spazi aperti e verdi, così come ha dimostrato nelle poche occasioni che ha di uscire fuori dal canile per una passeggiata.

"Sarebbero poco consigliati per Chopper ambienti eccessivamente urbanizzati: non è abituato alla vita da città e l'ideale sarebbe un'abitazione con giardino, in un luogo con molte aree verdi". Se pensi di potergli offrire questa possibilità, puoi mandare un messaggio al 349.5807931 o via mail all'indirizzo fuoridicoda@gmail.com.

***

