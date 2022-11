Rubano i regali di Natale e rapiscono anche il cane Hugo. Del cucciolo e dei ladri ancora nessuna traccia

Non si sono accontentati di rubare tutti i regali di Natale che hanno trovato in casa, già pronti per essere consegnati il 25 dicembre: dei ladri intrufolatisi in un’abitazione di Coventry, in Inghilterra, hanno pensato di portare via anche il cane. Il cucciolo di Bulldog francese Hugo, di soli sette mesi, è stato sottratto alla sua famiglia nel tardo pomeriggio di lunedì e gli agenti non sono ancora riusciti a trovarlo.

La polizia delle West Midlands, dove si trova la città inglese in cui è avvenuto il furto, ha fatto appello a farsi avanti a chiunque avesse informazioni sull’intrusione dei delinquenti nella casa o sull’attuale posizione del cane e ha fatto sapere che i suoi proprietari “sono disperati e vogliono solo ritrovare il cucciolo”. Anche la polizia di Coventry si è mossa per aiutare la famiglia, con un appello sui social per spargere la notizia e chiedere la collaborazione della comunità. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’intrusione degli svaligiatori nell’abitazione di Arch Road sarebbe avvenuta poco prima delle 6 di pomeriggio di lunedì, 7 novembre. Durante la loro “visita”, insieme ai doni di Natale che la famiglia aveva già messo da parte, i ladri hanno preso Hugo, lasciando i suoi proprietari nella disperazione.

Purtroppo, la famiglia del cucciolo non è l’unica ad affrontare un brutto momento di questo tipo: diversi furti di cani si stanno verificando con frequenza nella zona di Coventry e la succursale locale della Rspca (la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ha allertato tutti i proprietari di questi animali, dopo che, domenica, tre uomini hanno tentato di sottrarre a un membro del loro staff il suo quattrozampe. La vicenda dell’operatore è finita meglio di quella della famiglia di Hugo, che sta ancora aspettando e sperando di rivedere il piccolo, mentre nelle stesse ore la polizia sta cercando di rintracciare anche un altro cucciolo, di sole 12 settimane, rapito in una casa della stessa città il 23 ottobre.

La piaga del furto di cani non è nuova nel Paese, tanto che il 14 marzo di ogni anno ricorre il Dog Theft Awareness Day, la giornata nazionale di sensibilizzazione sul tema. Nel 2017, alla prima edizione dell’iniziativa in Parlamento aveva preso parte anche l’attuale primo ministro britannico Rishi Sunak, al quale stanno particolarmente a cuore i diritti e il benessere degli animali.

