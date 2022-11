Australia, una donna è ricercata per aver portato a spasso i cani sulla spiaggia

Fraser island è la più grande isola di sabbia al mondo, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, un luogo bellissimo e magico, ma nel quale si deve entrare e camminare in punta di piedi, preferibilmente e solo umani. Perché? Per rispetto, cura e attenzione nei confronti della natura e degli abitanti più selvaggi: i dingo. Proprio a causa loro una turista australiana, non ancora identificata ma immortalata in foto, riceverà una multa salata per aver portato i suoi cani a passeggiare sulla spiaggia. I nostri pet infatti non sono ammessi sull’isola dal 1991, perché potrebbero causare stress ai dingo (wogari in lingua indigena), portare malattie, introdurre virus e infine essere in pericolo perché rischiano di essere attaccati dai loro simili più selvatici.

La donna che porta a spasso i cani su una spiaggia dell'isola di Fraser (Credit: Department of Environment and Science)

Ma chi sono i dingo? Sono canidi di origine probabilmente asiatica, introdotti dall’uomo nel continente australiano. I primi resti fossili rinvenuti in questo paese risalgono al 3500 a.C., da allora i wogari vivono ancora assieme agli aborigeni senza però dipendere gli uni dagli altri. Nell'aspetto fisico e nell'indole sono rimasti molto simili ai loro antentati proprio perché non soggetti ad allevamenti selettivi da parte dell'uomo.

Prende a calci in testa il suo cane, per il rapper Timal multa da seimila euro 02 Settembre 2022

I dingo sono protetti in Australia, nelle Fraser Island poi ancora di più perché proprio qui possono diventare il ceppo più puro essendo un’isola molto isolata. Ultimamente erano presenti tra i 25 e i 30 branchi, composti da 3 a 12 dingo. Sono animali che si muovono molto, possono fare più di 40 chilometri al giorno, nuotano, si riproducono una sola volta l’anno, ululano come i lupi, vanno a caccia all’alba o al tramonto, da soli o in branco. Si cibano principlamente di carne, ma sono stati anche visti mangiare pesce.

In primavera un turista ha ricevuto una multa di 2.300 dollari dopo essere stato fotografato mentre dava da mangiare biscotti a un dingo sull'isola. Anche questo infatti è severamente vietato, come lasciare cibo a disposizione dopo il campeggio. I dingo sono animali selvatici e come tali imprevedibili meglio osservarli a distanza, muoversi in gruppo e tenere vicino a sé i bambini. Nel 2001 un piccolo è stato attaccato e ucciso dai dingo a Fraser Island e questo ha portato all’abbattimento di più di 100 esemplari.

***

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui)



Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui)

Turchia, cani rubano un pupazzo dal negozio di giocattoli: il video delle telecamere incastra la banda di randagi di Laura Manca 13 Novembre 2022 di Laura Manca

La storia di Chester, da cucciolo abbandonato a cane poliziotto di Priscilla Di Thiene 13 Novembre 2022 di Priscilla Di Thiene

Rubano i regali di Natale e rapiscono anche il cane Hugo. Del cucciolo e dei ladri ancora nessuna traccia di Laura Manca 12 Novembre 2022 di Laura Manca

Chopper, il cane molosso operato per una doppia displasia dell'anca è rinato grazie alla fisioterapia e ora cerca casa di Noemi Penna 12 Novembre 2022 di Noemi Penna

L'ex campionessa di powerlifting Anna Kurkurina è rimasta in Ucraina per aiutare i cani e gatti abbandonati (e i suoi connazionali) di Niccolò Locatelli 12 Novembre 2022 di Niccolò Locatelli

Nel Regno Unito trovati piccioni come "zombie": un virus ne deforma il collo. Ecco i rischi per l'uomo di Fulvio Cerutti 12 Novembre 2022 di Fulvio Cerutti

In reparto entra il cane Tinoca e il paziente si commuove di Niccolò Locatelli 11 Novembre 2022 di Niccolò Locatelli