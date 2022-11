Perché i gatti dormono così tanto?

Più della metà dei gatti dorme tra le 12 e le 18 ore al giorno. E man mano che invecchiano tendono a dormire ancora di più rispetto a quando erano giovani. Nulla di strano quindi se vedi il tuo micio passa gran parte della giornata dormendo: non è questione di pigrizia, questa è proprio la sua indole.

Sveglia crepuscolare

Diversamente da uomo e cane, i gatti hanno uno schema del sonno polifasico, il che significa che dormono più volte al giorno anziché in un unico lungo periodo. Questi sonnellini durano in media 78 minuti. Tuttavia, i gatti dormono comunemente per periodi di tempo che vanno da 50 a 113 minuti. Anche il loro metabolismo è governato da un ritmo circadiano di sonno-veglia di 24 ore, ma sono principalmente crepuscolari, il che gli fa vivere due picchi di attività: uno al mattino presto prima dell’alba e uno la sera dopo il tramonto. Un istinto dettato dalla loro innata natura predatoria.

Sonno vigile

Anche i gatti attraversano diverse fasi del sonno e sperimentano la fase Rem. Ma nella maggior parte delle loro ore di sonno, rimangono comunque vigili e anche se sembrano dormire profondamente, sono pronti a riattivarsi in un attimo. Questo perché sia anatomicamente che psicologicamente sono strutturati per procacciarsi il cibo e difendersi dai predatori più grandi.

Per capire se il proprio gatto sta sperimentando un sonno più profondo, basta guardare se gli occhi si muovono dietro le palpebre chiuse, sia orizzontalmente che verticalmente.

Non è mai troppo?

Come tutti gli animali, i gatti hanno bisogno di dormire per sopravvivere. Il sonno svolge anche un ruolo nella formazione della memoria e nel potenziamento del sistema immunitario. Ma ci sono una serie di motivi naturali per cui le abitudini del sonno del tuo gatto possono cambiare. Ad esempio, se il tuo gatto ha svolto molte attività per un periodo di tempo prolungato, potrebbe richiedere più sonno del previsto. Anche un cambiamento di ambiente, come un trasloco o l’arrivo di un nuovo membro della famiglia, può influire sulle abitudini del sonno del micio di casa. Tuttavia, un sonno insolito o schemi di veglia eccessiva possono indicare un problema di salute da tenere sotto osservazione.

Cause della letargia

I gatti con malattie renali tendono a mangiare meno, bere di più, dormire di più ed essere più vocali di notte. Anche i gatti sordi dormono di più, probabilmente perché il loro sonno non viene facilmente disturbato dai rumori. Altri sintomi includono un aumento delle vocalizzazioni durante il giorno e la notte, riduzione dell’appetito e perdita di peso. Fra le patologie più comuni che includono la letargia c’è l’ipotiroidismo: questa carenza dell’ormone tiroideo può comparire sia nei gatti giovani che anziani e include la perdita di peli a ciocche e la diminuzione dell’appetito.

Cause della diminuzione del sonno

Ci sono poi delle situazioni che rendono il tuo gatto particolarmente irrequieto, tanto da toglierli il sonno. Giocare regolarmente con il gatto può aiutare a regolarizzarlo. Ci sono poi delle patologie che possono disturbare il ciclo del sonno come l’ipertiroidismo, che rende un gatto eccessivamente eccitabile e con maggiore appetito, nonostante la perdita costante di peso. C’è poi la Fiv, l’immunodeficienza felina, che colpisce sia i gatti domestici che quelli selvatici, alterando il loro sistema immunitario e disturbando notevolmente i modelli di sonno e causando difficoltà nell’addormentamento. Se osservi un cambiamento insolito, specialmente se insieme ad altri sintomi, è sempre bene rivolgersi al proprio veterinario.

