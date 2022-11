Bracconaggio a Lipari, il cane Sky resta incastrato in una tagliola per due settimane e perde una zampa

E’ rimasto incastrato in una tagliola lasciata illegalmente nei boschi di Lipari da qualche bracconiere per due settimane. La prima segnalazione di Sky, una femmina di cane di taglia media, è arrivata il 27 ottobre scorso ai volontari dell’Enpa di Lipari ma, nonostante gli appostamenti quotidiani e i continui tentativi di intercettarla, non si è lasciata avvicinare, probabilmente per l’enorme sofferenza.

Nel frattempo la zampa è prima andata in cancrena per poi essere tranciata dalla stessa tagliola. Ieri una nuova segnalazione e finalmente, con non poche difficoltà, una volontaria Enpa è riuscita a prenderla e a portarla d'urgenza dal veterinario, la dott.ssa Gullotta, che l’ha operata immediatamente. Dopo una notte di sofferenza e con una zampetta in meno, la cagnolina, regolarmente microchippata dal Comune di Lipari e in passato sterilizzata dall’Enpa, ha iniziato la sua degenza e questa mattina si è alzata ed ha mangiato per la prima volta.

“Speriamo si riprenda ma è ancora presto per dirlo. Purtroppo - racconta una volontaria dell’Enpa di Lipari - l’uso di tagliole e richiami per cacciare, che ricordiamo sono vietati dalla legge, è piuttosto diffuso qui a Lipari. E’ una situazione allarmante e pericolosa: oggi la vittima è stata questa giovane cagnolina, domani potrebbe essere un bambino. La presenza delle tagliole nei boschi di Lipari, dove i locali vanno anche a raccogliere funghi o a passeggiare, è fonte di pericolo per animali e esseri umani!”. L’Ente Nazionale Protezione Animali chiede quindi l’intervento dei Carabinieri Cites Soarda- sezione operativa antibracconaggio - nel territorio di Lipari per arginare questa situazione di illegalità.

“Sulla pelle degli animali selvatici, ma anche degli animali di affezione - afferma l’Enpa - imperversa il bracconaggio nell'indifferenza della politica. Vogliamo che sia posta fine a questo regime di illegalità, che del resto rappresenta una vergogna per tutto il nostro Paese: un enorme danno ambientale, dal momento che a causa dei mezzi illegali- reti, trappole, richiami elettromagnetici- finiscono uccisi ogni anno almeno sei milioni di uccelli. Un fenomeno criminoso che rappresenta una violazione di tutte le normative, sia a livello nazionale che a livello europeo: già nel 2017 l'Unione Europea ci aveva messo nell'angolo con l'apertura di una procedura Pilot per i reati di caccia illegale, così frequenti e forti nel nostro Paese. Non si tratta più di fare allarmismi alle spese della fauna, ma dobbiamo lanciare un vero allarme per quello che continuamente accade nel nostro Paese contro la fauna! Occorre riformare - conclude l’Enpa - l’articolo 727 bis del Codice Penale che punisce l'uccisione di animali protetti in un modo veramente ridicolo, pensate ai sensi del Codice Penale è più grave e viene punito con più severità il danneggiamento della carrozzeria di un’automobile che l'uccisione di un orso”.

