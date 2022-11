Così l'invasione russa ha traumatizzato gli animali dello zoo ucraino di Demydiv

La distruzione causata dall'invasione russa dell'Ucraina ha colpito anche gli animali dello zoo di Demydiv, nei dintorni di Kiev.

Non sono stati uccisi, ma sono rimasti traumatizzati dai bombardamenti dei primi giorni del conflitto, quando i combattimenti attorno alla capitale sono stati particolarmente intensi.

Prima dell'invasione, lo zoo di Demydiv era l'unico d'Ucraina a essere aperto tutti i giorni dell'anno. Ospitava frequentemente concerti, festival e altre celebrazioni. Nei suoi grandi spazi - oltre 160 mila metri quadrati - ci sono anche un castello, una piscina e un lago adibito alla pesca.

Da quando è scoppiata la guerra non viene più praticamente nessuno. Troppo rischioso uscire di casa se non è assolutamente necessario. Gli unici esseri umani sono i lavoratori che si occupano degli animali. Per ovviare all'assenza degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti, lo zoo ha dovuto fare ricorso alle donazioni.

La situazione rischia di peggiorare nelle prossime settimane, con l'arrivo del gelo. Finora qualche donatore ha procurato dei generatori di calore, ma rimane da vedere se in questa zona di Kiev sarà disponibile l'elettricità. Anche rimediare il cibo per gli animali sarà sempre più difficile. E le preoccupazioni per la sicurezza di animali e lavoratori non scompariranno.

Nello zoo ci sono oltre cento specie, tra cui rinoceronti, orsi, cammelli, lupi artici, lupi rossi, tigri bianche del Bengala, leoni bianchi, leopardi, coccodrilli, zebre, ippopotami.

Gli animali si aggirano nelle loro gabbie, disabituati all'assenza di visitatori e ancora traumatizzati da quello che è successo attorno allo zoo. La guerra non li ha uccisi, ma è molto probabile che, purtroppo, li abbia sconvolti per sempre.

