Durante un servizio tv, il giornalista se la deve vedere con la proboscide dell'elefantino curioso

Alvin Kaunda, un giornalista della Kenya Broadcasting Corporation (KBC), stava registrando un servizio quando è avvenuto un imprevisto. L'uomo stava realizzando una clip per un lungometraggio su come gli elefanti orfani vengono curati durante la devastante siccità che ha portato alla morte di diversi pachidermi nei parchi nazionali. Kaunda si trovava in una struttura del David Sheldrick Wildlife Trust e attorno a lui aveva tre elefanti, di cui due cuccioli. E uno di questo, spinto alla curiosità e dalla voglia di giocare, ha iniziato a usare la sua proboscide prima per picchettare sulla spalla il giornalista, poi per tccargli l'orecchio e infine per avvolgergli la testa. In tutto questo Kaunda ha mantenuto la calma perchè, come ha detto ai media locali, "erano solo degli elefantini".

01:22