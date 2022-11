È morto Frida, il cane eroe del terremoto in Messico

È morto Frida, il cane da salvataggio diventato famoso in tutto il mondo soprattutto per le sue imprese dopo il terremoto che devastò il Messico il 19 settembre del 2017. La Marina messicana ha pubblicato un tributo sui social media alla femmina di cane Labrador retriever che ha salvato 12 persone e ha partecipato a 53 operazioni di salvataggio in Messico, Haiti, Guatemala ed Ecuador.

Addio a Frida, il cane eroe impegnato nel terremoto in Messico

Indossando occhiali protettivi e stivaletti in neoprene, Frida è diventata un simbolo di speranza dopo il terremoto di magnitudo 7.1 che ha provocato la morte di oltre 300 persone a Città del Messico e negli stati circostanti. il suo compito fu quello di cercare sopravvissuti fra le macerie della scuola elementare Rebsamen, dove rimasero uccisi 19 bambini e sette adulti. La sua immagine è esplosa sui social e il suo musetto è comparsa sui murales della capitale messicana. Nel corso della sua carriera le è stato attribuito il merito di aver trovato almeno 41 corpi e una dozzina di persone vive.

Ha anche lavorato a due missioni internazionali dopo i terremoti ad Haiti e in Ecuador. Frida si è ritirata dal lavoro di soccorso nel giugno 2019 all'età di 10 anni. Per quell'occasione la Marina messicana le aveva preparato una cerimonia speciale: "Frida ha rubato i cuori di tutto il Messico e di migliaia di altre persone all'estero. Ogni volta che abbaiava portava speranza e in momenti di dolore e incertezza portava sollievo. Grazie Frida", ha detto in quell'occasione il vice ministro per gli Affari navali, Eduardo Redondo. Alla fine della cerimonia l'attrezzatura da cane da salvataggio le è stata tolta e Frida ha ricevuto in dono un giocattolo masticabile. "Missione compiuta, Frida, con onore", disse il viceministro Redondo.

