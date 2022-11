Il Border Collie Rosie un pomeriggio di novembre era fuori per una passeggiata al Southfields Park di Loughborough, nel Leicestershire, Inghilterra, insieme al suo proprietario e all’altro cane di casa, quando il botto di un fuoco d’artificio l’ha spaventata. D’istinto è corsa via, sparendo attraverso una siepe, ma così si è smarrita. (clicca qui per leggere la storia)