Dal pesce drago stalker al pesce pipistrello che cammina: le sorprendenti specie avvistate a Cocos

Le Isole Cocos sono un paradiso ancora inesplorato dell'oceano Indiano. Ed è nelle sue profondità che i biologi marini hanno trovato delle creature incredibili. Sotto la guida di Tim O'Hara del Museum Victoria Research Institute, il team di scienziati ha mappato gigantesche montagne sottomarine e incontrato una moltitudine di animali di acque profonde addobbati con luci scintillanti, dalla pelle gelatinosa e bocche piene di zanne.

I biologi hanno impiegato sei giorni solo per raggiungere le isole Cocos da Darwin, a bordo della nave da ricerca Investigator dell'agenzia scientifica nazionale australiana Csiro. E "le vere star dell'esplorazione sono stati i pesci", spiega O'Hara: "Abbiamo trovato pesci mai visti prima, con organi bioluminescenti e antenne che escono dalle loro teste. Sono semplicemente straordinari".

Crediti foto: Benjamin Healley e Yi-Kai Tea



Tra l'enorme varietà di vita che hanno avvistato, uno dei più inquietanti è stato senz'altro il pesce vipera che ha enormi denti simili a zanne, visibili anche quando la bocca è chiusa. C'erano poi un'anguilla cieca fino a quel momento sconosciuta, che vive a 5 mila metri di profondità ed è ricoperta da una pelle gelatinosa trasparente, e un pesce drago stalker, con l'insolita abitudine di spiare altri animali con una luce rossa bioluminescente, un colore che la maggior parte degli animali di acque profonde non riesce a vedere.

Il pesce vipera (Crediti foto: Benjamin Healley e Yi-Kai Tea)

Intorno ai 4 mila metri hanno trovato un Beccaccino snello che con la sua lunga coda può raggiungere un metro di lunghezza nonostante la sua esigua circonferenza toracica. Ma "avvistare il Pesce pipistrello di acque profonde è stato il punto culminante. Si siede sul fondo del mare come una frittella e si pavoneggia sulle pinne come se avesse le gambe. Poi sfodera una piccola esca nascosta in una cavità del muso, presumibilmente sperando di indurre la preda a pensare che sia un gustoso verme".



Ci vorranno anni prima che gli esperti si facciano strada attraverso tutti gli esemplari e le testimonianze raccolte dalla spedizione, ma O'Hara stima che tra il 10% e il 30% sono sicuramente specie nuove per la scienza. E non si può che essere entusiasti davanti a tutte le scoperte scientifiche che emergeranno in futuro da questa missione.

