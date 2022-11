Vende l'auto e usa l'eredità per far operare al cuore il suo cane Louie

Ha speso 17.500 sterline, pari a oltre 20mila euro, per far sottoporre il suo cane a un delicato intervento chirurgico al cuore. Una cifra enorme per Jac Williams, infermiera inglese in pensione, che ha affrontato impegnando alcuni dei suoi beni: ha venduto la sua Nissan Qashqai di due anni per 15.000 sterline (circa 17mila euro) e ha preso le restanti 2.500 sterline (circa 3mila euro) che le servivano da un'eredità.

Louie, questo il nome del Chihuahua, è stato sottoposto a un intervento salvavita durato quattro ore presso il Royal Veterinary College di Londra. Durante l'operazione, guidata dal Prof Daniel Brockman, il cuore del cane è stato fermato per un periodo compreso tra un'ora e un'ora e mezza, gli è stato impiantato un bypass e gli è stata fatta una trasfusione di sangue. L'animale è poi rimasto in terapia intensiva per due giorni e ha lasciato l'ospedale dopo una settimana di convalescenza.

"La settimana prima che entrasse per il suo intervento chirurgico, c'è stato un enorme deterioramento - racconta la donna ai media inglesi - . Il suo respiro non era buono e ammetto che temevo che non sarebbe mai tornato a casa con me. Sapevo che l'operazione era la sua unica possibilità. Il chirurgo mi ha detto che non avevamo niente da perdere se non un sacco di soldi perché sarebbe morto senza quell'intervento, probabilmente entro la fine dell'anno".

Ci sono solo tre posti al mondo che eseguono la procedura di cui Louie aveva bisogno: Londra, Cambridge e il Giappone. La signora Jac e suo marito non hanno un'assicurazione per gli animali domestici e quindi si sono presi il rischio finanziario e, per ora, tutto sembra essere andato bene: Louie ha solo 10 anni e dal suo intervento ha fatto passi da gigante. Anche il chirurgo si è detto soddisfatto dei progressi e il cane gradualmente potrà tornare alla normalità.

***

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui)



Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui)

Canada, così il cane Vango ha denunciato i suoi rapitori di Priscilla Di Thiene 18 Novembre 2022 di Priscilla Di Thiene

Dietrofront in Olanda, la Corte vieta di colpire i lupi con proiettili paintball: potrebbero provocare "gravi lesioni" di Redazione La Zampa 18 Novembre 2022 di Redazione La Zampa

La trasformazione di Lolly, il cane traumatizzato che oggi salva i cuccioli sfortunati come lui di Noemi Penna 18 Novembre 2022 di Noemi Penna

I cani capiscono quando stiamo male? di Noemi Penna 18 Novembre 2022 di Noemi Penna

Ladri all'Oasi felina nel Bolognese, tutti salvi i gatti di Redazione La Zampa 17 Novembre 2022 di Redazione La Zampa

Dal pesce drago stalker al pesce pipistrello che cammina: le sorprendenti specie avvistate a Cocos di Noemi Penna 17 Novembre 2022 di Noemi Penna

Per il suo 98esimo compleanno chiede di poter accarezzare dei cani Setter irlandesi, desiderio esaudito di Laura Manca 17 Novembre 2022 di Laura Manca

Romania, trovata con le zampe posteriori amputate, la cagnolina Speranza arriva in Italia Priscilla Di Thiene 17 Novembre 2022 Priscilla Di Thiene

Porta l’auto dal meccanico, dentro trovano un cane e un gatto incastrati ma ancora vivi di Laura Manca 17 Novembre 2022 di Laura Manca