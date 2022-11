Il mistero del gregge di pecore che si muove in cerchio ininterrottamente da 12 giorni

Decine di pecore hanno camminato in cerchio per 12 giorni di fila nella regione autonoma della Mongolia interna, nella Cina settentrionale. Il bizzarro comportamento, ripreso da una telecamera di sorveglianza, mostra il grande gregge che marcia continuamente in senso orario in un cerchio quasi perfetto dentro una fattoria. Alcune pecore come mostra il filmato osservano dall'esterno il cerchio creato dagli altri esemplari, mentre altre a volte rimangono immobili al centro. Il video della strana scena è stato twittato mercoledì dal quotidiano di Stato Cinese People's Daily, che ha riferito che le pecore sono perfettamente sane e che la causa di questo comportamento rimane un mistero. La proprietaria delle pecore, identificata come la signora Miao, ha dichiarato che tutto è iniziato con alcuni esemplari prima che l'intero gregge si unisse a loro. Sebbene nella fattoria ci siano 34 recinti per le pecore, solo le pecore di uno dei recinti - il numero 13 - si sono comportate in questo modo. Gli animali sono in movimento dal 4 novembre. Non è chiaro se si fermino per mangiare o bere. Alcuni hanno ipotizzato che il comportamento delle pecore possa essere causato da una malattia batterica chiamata listeriosi, nota anche come "malattia del cerchio". "Inizialmente, gli animali colpiti sono anoressici, depressi e disorientati. Possono spingersi negli angoli, appoggiarsi a oggetti fermi o girare intorno al lato colpito", secondo il Manuale di medicina Merck che spiega anche come i focolai si verificano in genere a causa di foraggi rovinati o di bassa qualità. Negli ovini e nei caprini, tuttavia, la morte avviene di solito entro 24-48 ore dalla comparsa dei sintomi.

