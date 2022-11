A Panama le tartarughe sono minacciate da un falso mito afrodisiaco, ma c'è chi ha trovato come salvarle

Dopo il rinoceronte e il pagolino ci sono altri animali vittime di falsi miti afrodisiaci: le tartarughe marine che depositano le uova sulle spiagge della costa sull'oceano Pacifico di Panama. Due specie tropicali, la tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata) e la tartaruga liuto (Dermochelys coriacea), ambedue classificate ad alto rischio di estinzione (Red list) dello Iucn, International Union for Conservation of Nature. Nonché la tartaruga verde (Chelonia mydas) che però non rischia di scomparire.

A Punta Chame, nella penisola di Azuero e in altre località balneari di Panama le uova che le tartarughe depositano sugli arenili vengono raccolte per essere vendute nei mercati locali, non per uso alimentare come in alcune isole dei Caraibi ma per aumentare la potenza sessuale maschile, effetto negato dalla scienza ma alimentato da una secolare superstizione. Il prezzo, un dollaro a uovo, ha alimentato una sorta di bracconaggio con i raccoglitori che di notte solcano le spiagge dove le tartarughe - tra luglio e febbraio - depositano due o tre nidi ciascuna e li coprono di sabbia. Gli abusivi riconoscono i nidi dalla terra smossa e razziano le uova appena lasciate tra la sabbia. Un'attività illegale secondo il Cites, la convenzione internazionale sul commercio di fauna e flora, responsabile del crollo demografico di queste due specie a rischio, perché le uova hanno un'incubazione tra i 45 e 70 giorni e quando si schiudono (simultaneamente) i piccoli impiegano minimo due giorni per scavare nella sabbia che copre il nido la via che li porta al mare, che non tutti riescono a raggiungere anche perché i tartarughini diventano facili prede di uccelli rapaci e cani randagi.

Panama Wildlife Conservation ha avviato sulla penisola di Azuero un progetto scientifico di protezione che registra la posizione dei nidi e li monitora per proteggerli dai bracconieri e gestisce lezioni nelle scuole e attività di pulizia ecologica delle spiagge per educare la popolazione al rispetto della natura in generale e delle tartarughe in particolare. Per cambiare la mentalità locale e diffondere il messaggio che le uova di tartaruga non sono un afrodisiaco.

L'attività più efficace per sviluppare la natalità delle tartarughe è però quella dei membri della Ong panamense Fundacion Tortuguias che a Punta Chame pattugliano la spiaggia, raccolgono le preziose uova prima dei bracconieri e le interrano in una area nursery protetta e sorvegliata, così che possano svilupparsi senza incorrere in predatori umani o animali. E, quando si schiudono i gusci raccolgono i tartarughini e li portano sulla spiaggia vicino al mare per il processo di imprinting che nell'arco di 18 - 20 anni li riporterà su questa spiaggia a depositare a loro volta le uova e perpetrare la specie. Grazie agli attivisti di Fundacion Tortuguias le tartarughe continueranno a riprodursi su questi lidi tropicali.





