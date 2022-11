Dalla vita in discarica insieme all’adozione in famiglie diverse: i cani Cooper, Trixie e Bruno si ritrovano un anno dopo

I cani Cooper, Bruno e Trixi vivevano insieme in una discarica, dove condividevano lo stesso materasso come cuccia di fortuna. Poco meno di un anno fa, le loro strade si sono separate quando sono stati salvati e dati in adozione a tre famiglie diverse. Ora si sono ritrovati, in una reunion organizzata appositamente per loro dai nuovi proprietari.

Quando erano tre randagi, i cani avevano fatto squadra e si sostenevano a vicenda durante le loro giornate tra i rifiuti della discarica nella quale vivevano. Poi, grazie alla collaborazione di diverse associazioni, tutti e tre erano stati tratti in salvo. I volontari erano riusciti a portare via dalla strada Trixi e Bruno il giorno stesso in cui i quattrozampe erano stati avvistati per la prima volta, mentre Cooper era scappato, perché troppo intimorito per permettere agli umani di avvicinarsi. Gli operatori, però, non si erano arresi e, con un po’ di pazienza, erano riusciti ad attirare anche lui sul furgone che lo avrebbe condotto verso una nuova vita. Alle visite veterinarie, purtroppo, a ognuno di loro si era dovuto amputare una zampa. Il salvataggio dei tre era avvenuto grazie all’azione coordinata di più organizzazioni e così gli animali erano stati divisi e adottati da tre famiglie diverse.

Da quel momento, sono passati mesi. Un giorno, una delle associazioni, la Ruff Start Rescue, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un aggiornamento sulla nuova vita di Cooper e gli utenti del web hanno iniziato a chiedere notizie degli altri due cani che erano stati salvati con lui. Così, la proprietaria del quattrozampe ha rintracciato le famiglie adottive di Trixi e Bruno e in questo mese di novembre hanno organizzato un incontro per far ritrovare ai propri pet i compagni con cui hanno condiviso una parte di vita, sicuramente quella più difficile. «Cooper sta andando alla grande- ha raccontato la proprietaria, Brenda Heitschmidt, a The Dodo-. Bruno è molto tranquillo, mi ha detto la sua famiglia, e Trixi sembra stare bene anche se è ancora un po’ più incerta. Pensiamo che i “ragazzi” la proteggessero quando vivevano nella discarica».

La Ruff Start Rescue ha pubblicato sui social le foto dei cani prima e dopo l’adozione: «Il Natale si prospetta molto diverso quest’anno per questi tre cuccioloni salvati- ha scritto l’associazione-. Nella prima immagine, risalente al giorno della Vigilia del 2021, si vedono Cooper, Trixi e Bruno nella discarica in cui vivevano». Gli altri scatti, invece, raccontano l’incontro dei tre a quasi un anno di distanza: hanno tutti una zampa in meno, dopo averla persa a causa delle condizioni di salute in cui erano stati trovati, ma una famiglia e tanto amore in più. E, ora che si sono rivisti, la reunion prenatalizia potrebbe diventare una tradizione da ripetere ogni anno.

