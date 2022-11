Lutto per i cani, gatti e altri animali domestici: un diritto che la società ancora non riconosce

Affrontare e superare la perdita del proprio animale domestico è un processo lungo e doloroso che ognuno vive a modo suo. Ma lo stigma sociale associato a questo lutto può complicare il processo di guarigione, ancora di più dopo la pandemia. Non ne hanno dubbi gli esperti dell’organizzazione internazionale Cabi che hanno appena pubblicato sulla rivista scientifica Human-Animal Interactions una serie raccomandazioni per tutti gli esperti che affiancano una persona in lutto, fornendo una nuova prospettiva sulla perdita del proprio cane e gatto. Di fatto, “l’isolamento da Covid ha cambiato il nostro rapporto con gli animali domestici e quindi reso l’addio ancora più doloroso, chiedendo alla società un cambiamento profondo”.

Fra zone rosse, quarantene e smartworking, “negli ultimi due anni abbiamo avuto l’opportunità di trascorrere molto più tempo con i nostri animali domestici, facendo affidamento su di loro per mantenere un senso di normalità e sicurezza durante i periodi d’isolamento”. Come spiegano la dottoressa Michelle Crossley del Rhode Island College e Colleen Rolland dell’Association for Pet Loss and Bereavement, in quest’ultimo periodo “gli animali domestici hanno svolto un ruolo ancora più significativo nella vita dei loro caregiver. Tuttavia, la loro perdita continua a essere privata dei diritti civili della società”.

“Perdere un animale domestico può essere un’esperienza traumatica, soprattutto data la forza dell’attaccamento, il ruolo svolto dall’animale nella vita dell’individuo, nonché le circostanze e il tipo di morte”. E “anche solo la percezione del giudizio negativo” da parte della società “può portare le persone a soffrire per la perdita senza un supporto sociale”, cosa che invece accade quando muore un proprio caro umano. “La nostra revisione si basa sulla ricerca nel campo della perdita di animali domestici e sull’impatto che ha avuto la pandemia sull’attaccamento uomo-animale e mira anche a riconoscere i benefici terapeutici del continuare ad avere un legame con il proprio animale deceduto”, esattamente come se fosse un proprio parente.

“Mentre l’empatia può venire più naturale quando si parla di perdita umana, ci sono altri tipi di lutto che non sono riconosciuti o non ricevono una quantità simile di attenzione da parte della società”, scrivono i ricercatori. Secondo loro “lo stigma” accomuna la perdita di un cane o di un gatto così come il suicidio, un aborto spontaneo o una morte in utero. Tutte situazioni con cui facciamo più fatica a relazionarci e su cui il rischio di fare commenti inappropriati è davvero alto. “Quando le relazioni non sono apprezzate dalla società, è più probabile che gli individui sperimentino un dolore senza il giusto riconoscimento”. E questa “privazione di diritti rende ancora più difficile la rielaborazione”.

Secondo i due esperti “avere uno spazio sicuro per discutere i significati associati alla relazione con il proprio animale da compagnia è utile per superare la perdita, così come lo sarebbe restituire almeno moralmente i diritti che la società ancora non riconosce”. Su tutti i permessi dal lavoro per lutto.

Il supporto psicologico può essere efficace per rielaborare il lutto anche in sessioni di gruppo e digitali. E non bisogna sottovalutare che a vivere la perdita sono anche i bambini, che hanno bisogno dei loro tempi e spazi di guarigione, per rielaborare e affrontare le loro paure. “Fornire empatia e convalidare i sentimenti che la perdita di un animale domestico può portare a una condivisione più aperta tra le comunità, migliorando ulteriormente il processo di guarigione. Solo così si può introdurre un vero cambiamento sociale” che speriamo in futuro consideri il lutto per un animale domestico all’altezza di tutti gli altri.

