È arrivato un cucciolo! Siete pronti ad accogliere in famiglia un nuovo amico?

Poiché diventerà un membro della famiglia a tutti gli effetti, ecco alcuni consigli utili per farlo ambientare nella sua nuova casa. Se avete già scelto un nome per il cucciolo usatelo fin da subito così da farlo abituare in poco tempo. Nei primi mesi il sonno è fondamentale, preparate una cuccia confortevole dove potrà restare tranquillo e schiacciare i suoi lunghissimi sonnellini. Nessun cucciolo, e neanche un cane adulto, dovrebbe essere lasciato da solo per troppo tempo. Essere lasciati da soli troppo a lungo può generare ansia, insegnategli quindi a tollerare brevi assenze. Arrivati a casa, il piccolo si troverà in un posto nuovo e con persone totalmente sconosciute, per cui è normale che sia un po’disorientato; dategli un giochino, lo farà sicuramente sentire ben accolto.

Il gioco è naturale per i cani e li aiuta nel loro sviluppo psicologico. Giocare con il proprio cane è un bene sotto diversi punti di vista: è un modo per trascorrere del tempo con lui, per rafforzare il vostro legame, per controllare il peso facendogli fare esercizio, per mantenere la sua vitalità e per rafforzare il suo sistema immunitario.

È importante farlo uscire spesso e ricompensarlo con carezze e complimenti quando sporca fuori. Se il cucciolo farà i bisogni in casa, potete sgridarlo con un “NO” secco ogni volta che lo cogliete sul fatto. Un cane ha bisogno di esplorare l’ambiente esterno. Avere quante più interazioni possibili con l’ambiente e gli stimoli esterni è fondamentale per il suo apprendimento e per fare esercizio fisico. Fate diventare il guinzaglio un simbolo di gioia, perché associato al momento della passeggiata.

Dopo alcuni giorni dall’arrivo del cucciolo è opportuno portarlo dal veterinario, che lo visiterà e vi darà i primi consigli personalizzati su come gestirlo. Vi spiegherà quali sono le vaccinazioni necessarie, come prendersi cura del manto e inoltre vi fornirà consigli sull’alimentazione giusta per lui.

