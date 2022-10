In una fattoria americana è nato un cucciolo di cane verde. Ecco perché

In una fattoria di Steep Falls, negli Stati Uniti, un cane da montagna dei Pirenei di nome Charlotte ha dato alla luce otto cuccioli. Niente di speciale se non fosse che uno, al posto di essere tutto bianco come la mamma e i fratelli, è nato verde.

Il cucciolo ha un'acconciatura da vero punk: è il più grande della cucciolata e la sua pelliccia chiara è abbellita da una striscia verde proprio sulla nuca. Una caratteristica che non deve preoccupare in alcun modo, e che svanirà nel tempo. Lo sanno bene i suoi allevatori della Riverside Lavender Farm che hanno pubblicato le foto del cucciolo su Facebook, raccontando l'insolito fenomeno.

Può infatti capitare più comunemente di quanto si possa pensare che un cane dalla pelliccia chiara nasca verde: si tratta di una colorazione che il pelo acquisisce nel grembo materno, se nella placenta entra in contatto con il meconio che contiene biliverdina, un pigmento biliare di colore verde, lo stesso che rende verde i lividi che ci facciamo sul corpo.

.

Il pelo diventa verde proprio come se si fosse fatto una tinta e l'intensità del colore, che sbiadisce con il tempo senza bisogno di alcun tipo di trattamento, dipende da quanto tempo rimane a contatto con la biliverdina. La presenza di biliverdina nel liquido amniotico può essere anche un segnale di sofferenza fetale o infezione, ma fortunatamente in questo caso sia mamma Charlotte che gli otto cuccioli stanno bene.

Anche in Sardegna, due anni fa, è nato un cucciolo verde: si chiama Pistacchio, è un Labrador, e anche se ormai è tornato ad essere tutto color miele, il suo nome gli ricorderà per sempre l'isolita nuance con cui è nato

