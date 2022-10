In Brasile un cane sale in passerella e ruba la scena del concorso di bellezza

Siamo in Brasile. La serata è dedicata a Miss São Mateus do Sul, un concorso di bellezza locale. Gli occhi di tutti i presenti sono fissi sulla passarella dove sfilano le concorrenti che aspirano a vincere il titolo e la corona della serata. Ma ecco all'improvviso un fuori programma: dal nulla irrompe sulla passerella un cane che passeggia per qualche metro divertito dal pubblico che, dopo un momento di smarrimento, lo applaude divertito.

Pochi attimi, alcuni secondi filmati da Danieli Weber e condivisi in un video postato su TikTok: l'animale, probabilmente uno dei tanti randagi in zona, è entrato nel locale approfittando della confusione della serata. Le immagini mostrano il cane camminare guardandosi attorno. Non è per nulla intimorito, anzi si gode i sorrisi e gli applausi dei presenti. Poi è sceso e si è dileguato fra i presenti facendo perdere le sue tracce.

Un fuori programma che ha fatto sorridere anche Jennifer Jaworski, vincitrice del concorso, che da amante degli animali si è detta felice del modo con cui il pubblico ha accolto la guest star inattesa.

***

