Sembra una strega in volo su una scopa, ma in realtà è un gufo con un furto particolare

In quanti hanno mai visto un gufo volare sul manico di una scopa? No, non si tratta di un nuovo aiutante della Befana. Potrebbe sembrare un fotomontaggio o qualcosa di troppo strano per sembrare vero, ma questo video è stato girato da un impiegato di una scuola pubblica dell'Illinois, Stati Uniti.

Un gufo in cielo sembra una strega e il motivo è un furto

Nei giorni scorsi, mentre camminava verso casa dei suoi genitori, Eric Lind ha alzato gli occhi al cielo e visto l'impensabile. Così ha avuto la prontezza di accendere la telecamera del suo smartphone e immortalare tutto. A volare fra un albero e l'altro c'era un gufo che teneva stretto fra le zampe un cavallo a bastone. Ha poi caricato il video sui social, lasciando tutti senza parole.

"Il giovane gufo del quartiere ha rubato questo cavallo e sta volando per il quartiere. Vicini di Hilldale, Forest Park o Ridge Lane, se a tuo figlio manca il suo cavallo a bastone, dovrai parlarne con il gufo!", ha scritto ironicamente.

In tantissimi hanno visto il video, e si sono preoccupati che l'animale si fosse in qualche modo agganciato al giocattolo e non riuscisse più a liberarsene. Ma Eric ha tranquillizzato tutti così: "Per quelli di voi che si chiedono se il gufo è ferito o impigliato nel cavallo, non c'è motivo di crederlo. Lo abbiamo persino visto cambiare la presa", assicura. "Il gufo in questione fa parte di una famiglia che vive nel quartiere da circa 6 mesi. E' un esemplare giovane" e semplicemente si è innamorato di quel giocattolo e non lo lascia per niente al mondo.

