Pappagallo fa da mamma a tre cuccioli di gatto in un nido all’interno di un tronco cavo

La storica rivalità tra Titti e il Gatto Silvestro non sembra trovare riscontro in questo video: all’interno di un tronco cavo, un pappagallo si prende cura di tre cuccioli di gatto, difendendoli con le unghie e con il becco. Il filmato è stato girato in una zona rurale e sta facendo il giro dei social.

Il ragazzo che ha girato le immagini si arrampica per filmare all’interno della cavità e l’uccello fa di tutto per impedirglielo, compreso beccargli una mano. Alla fine, però, cede e permette all’uomo di inquadrare quello che accade nel tronco: in una sorta di nido, il pappagallo sta facendo da mamma a tre micetti, finiti lì dentro chissà come.

Nei paraggi non si vedono altri gatti e pare proprio che il volatile si sia fatto carico del ruolo di genitore per i tre felini. Sul suo profilo TikTok, l’autore del video ha postato anche la continuazione della storia: i micetti sono stati liberati dal tronco cavo e la famiglia del ragazzo si sta occupando di loro. Dall’alto, però, appollaiato sulle travi della casa, il pappagallo continua a vigilare sul loro operato.

***

