Cosa regalare a Natale a un cane? Un gioco a prova di denti

Non importa quanto sia carino o costoso, comprando un giocattolo per il tuo cucciolone c’è sempre la possibilità che lo ignori o lo faccia rapidamente a pezzi. Se, nonostante questo, sei intenzionato fare un regalo al tuo cane, o a qualcuno che vive con un cane, preparati alla sconfitta giocando d’anticipo con oggetti ultraresistenti e testati per resistere anche alle fauci più agguerrite.

Palle per tutti

Partendo dal presupposto che il regalo migliore che puoi fare al tuo cane è il tuo tempo, ci sono dei giochi che possono aiutare per addestralo, per distrarlo, per fargli scaricare l’ansia o semplicemente trascorrere il tempo quando rimane a casa da solo. Le palline da rincorrere e masticare sono senz’altro un grande alleato. Per chi frequenta spesso grandi spazzi all’aperto, o ha una casa con un bel giardino, i lanciapalle possono essere un’ottima idea. Ne esistono di manuali “a racchetta” e anche di automatici, in cui si può regolare la forza del lancio e la velocità.

Causa-effetto

I rompicapo che distribuiscono premietti di cibo di solito sono i più apprezzati. Ne esistono diverse versioni, dalle palle ai tubi alle ciambelle, in grado di mantenere i propri cani mentalmente e fisicamente attivi, anche per sessioni di più di mezz’ora. In alcuni si possono regolare l’apertura dello scomparto o decidere le regole, in modo che sia sempre diverso e serva maggiore concentrazione e ingegno per raggiungere l’obiettivo.

Tutti da masticare

Per i cani intimiditi dai giocattoli che squittiscono e fanno rumori forti si può optare per delle leccornie da masticazione. Ne esistono diversi tipi, anche di abbastanza morbidi da non temere che si possa fare male alla bocca. Esistono stick di ogni tipo, inclusi grandi pacchi con diversi snack essiccati che possono aiutare la pulizia dei denti e della bocca, oltre a favorire la purificazione del tratto gastro-intestinale. Esistono poi dei masticativi naturali come il legno di caffè, di ulivo, o la radice di erica. In alternativa si può optare per delle corde annodate.

Per ogni età

Per rendere un cane più attivo, esistono alcune semplici regole da seguire e le puoi trovare qui. Se stiamo invece parlando di un cane anziano, in questo caso preferirà giochi più mentali che fisici. Nonostante l’età, è importante coinvolgere il tuo cane in giochi stimolanti che si adattano alla sua stazza e alle sue condizioni fisiche. Per un’avventura indoor interattiva si può optare per dei puzzle a prova di zampa, mentre se il tuo cane ha problemi di deambulazione puoi optare per dei peluche morbidi che squittiscono o per dei morbidi giocattoli in gomma di consistenze e forme differenti.