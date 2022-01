Paolo Crepet: 7 segnali per capire se stai vivendo un amore sano Veronica Mazza

Un amore senza litigi non è mai sinonimo di perfezione, anzi. Quello che rende una storia "sana" è altro: sentirsi forti e autonome per vivere la relazione senza dipendenze e attaccamenti ossessivi, per esempio. Come spiega il noto psichiatra, sociologo e scrittore Paolo Crepet, interpellato come nostro life coach di questa settimana